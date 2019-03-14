【藝術教育】視覺以外　我們還有聲音│Canace@ArtsEdge

我們常在藝術教育中提出觀察的重要性，但視覺的觀察以外，我們經常都忽略聲音。我所指的聲音並不是育兒音樂－莫札特交響樂等樂章，而是環境的聲音。 （所有圖片由作者提供） 【編按：作者為藝術家Canace】

聲音藝術在這20年中，在當代藝術創作中佔據了部份的舞台，然而香港人對聲音藝術的認識尚未深入，但聲音卻衝擊著我們大腦的腦波，讓我們在感知上達致另一個層次，讓我們跟下一代懂得如何去欣賞，去享受，去細聽，去珍惜一些被遮蓋，被遺忘的聲音。

聲音對我們下一代的想像能力培養是任何東西都無法取替的，因為聲音的共振能直接對大腦傳送信息，而繪畫和其它視覺元素都是傾向記憶的整合和情感的投射，需要多元的激發點，所以孩子對聲音引發的想像和即時反應都會較為迅速，同時融入了他對這個世界的感知和記憶，也激發着他自己的創造力甚至反應。例如小朋友當聽到音樂的聲音，都會不其然手舞足蹈起來，聽到馬路車子響咹，就會掩著耳朵，這些都是聲音對孩子而言的意義。 很多時我們帶孩子外出，我們都會指引孩子看一下這邊，看一下哪邊。但我們較少請孩子聽聽環境的聲音，想像一下我們看得見的東西以外，我們的空間還有誰在呢？聲音無處不在，只等待我們去傾聽。我們並不需要一系列的早期教育音樂光碟，我們居住的空間，早已存在不同的聲音──蟲鳴、地鐵人多擠擁的喧鬧聲、圖書館使用者翻書翻報的聲音、雨打落在冷氣機的聲音…… 聲音的無時無刻都在不同地點產生著，因此孩子要接觸聲音，幾乎是隨耳可得。 我們只需要引導孩子如何聽，如何連結。

聆聽聲音不單止是用作激活孩子想像力的一個自然元素，更是孩子認識自己的一個媒體。當不同聲音傳到孩子的耳窩，都會帶動孩子的情緒，所以對於小朋友而言，聲音可以讓他們更深層了解一件事物，例如孩子喜歡機械車，常把機械車掛在口唇邊，但如果聽到引擎的聲音時，孩子對機械車的看法又會改變。這並非必然的好與壞的改變，不過可以肯定的是，孩子對一件事物的看法會更全面，感受也較多層次上的轉化。 聲音更可以作媒介，成為藝術創作形式，以聽覺為創作重點。創作中，各種聲音都可成為題材，呈現聲音的方法也很廣泛，可以是任何物料與視覺組件的聲音裝置，也可以是日常的環境聲音。而想像，可以從日常開始修習：