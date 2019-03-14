【藝術教育】視覺以外　我們還有聲音│Canace@ArtsEdge

我們常在藝術教育中提出觀察的重要性，但視覺的觀察以外，我們經常都忽略聲音。我所指的聲音並不是育兒音樂－莫札特交響樂等樂章，而是環境的聲音。
（所有圖片由作者提供）
【編按：作者為藝術家Canace】
聲音藝術在這20年中，在當代藝術創作中佔據了部份的舞台，然而香港人對聲音藝術的認識尚未深入，但聲音卻衝擊著我們大腦的腦波，讓我們在感知上達致另一個層次，讓我們跟下一代懂得如何去欣賞，去享受，去細聽，去珍惜一些被遮蓋，被遺忘的聲音。
聲音對我們下一代的想像能力培養是任何東西都無法取替的，因為聲音的共振能直接對大腦傳送信息，而繪畫和其它視覺元素都是傾向記憶的整合和情感的投射，需要多元的激發點，所以孩子對聲音引發的想像和即時反應都會較為迅速，同時融入了他對這個世界的感知和記憶，也激發着他自己的創造力甚至反應。例如小朋友當聽到音樂的聲音，都會不其然手舞足蹈起來，聽到馬路車子響咹，就會掩著耳朵，這些都是聲音對孩子而言的意義。
很多時我們帶孩子外出，我們都會指引孩子看一下這邊，看一下哪邊。但我們較少請孩子聽聽環境的聲音，想像一下我們看得見的東西以外，我們的空間還有誰在呢？聲音無處不在，只等待我們去傾聽。我們並不需要一系列的早期教育音樂光碟，我們居住的空間，早已存在不同的聲音──蟲鳴、地鐵人多擠擁的喧鬧聲、圖書館使用者翻書翻報的聲音、雨打落在冷氣機的聲音……
聲音的無時無刻都在不同地點產生著，因此孩子要接觸聲音，幾乎是隨耳可得。
我們只需要引導孩子如何聽，如何連結。
聆聽聲音不單止是用作激活孩子想像力的一個自然元素，更是孩子認識自己的一個媒體。當不同聲音傳到孩子的耳窩，都會帶動孩子的情緒，所以對於小朋友而言，聲音可以讓他們更深層了解一件事物，例如孩子喜歡機械車，常把機械車掛在口唇邊，但如果聽到引擎的聲音時，孩子對機械車的看法又會改變。這並非必然的好與壞的改變，不過可以肯定的是，孩子對一件事物的看法會更全面，感受也較多層次上的轉化。
聲音更可以作媒介，成為藝術創作形式，以聽覺為創作重點。創作中，各種聲音都可成為題材，呈現聲音的方法也很廣泛，可以是任何物料與視覺組件的聲音裝置，也可以是日常的環境聲音。而想像，可以從日常開始修習：
引導孩子從聽開始
現在我們可以閉上眼睛，我們可以用一分鐘（時間許可的話，可以加長感受期），感受這個環境有什麼聲音。
（*家長請參與這部份，當我們的感官與孩子同步，孩子閉上眼時就可以避免不安，同時可以互相觀察。）
從聽開始，您感覺到什麼？
家長可以開始問孩子聽到什麼聲音。例如可以問道：從聲音中，你能說出有什麼東西在你附近？這個環境的聲音讓你有什麼感覺？哪一種聲音距離最近、最遠？
聆聽，然後想像
聆聽以後，我們可以同時張開眼睛。拿起畫筆畫紙，試將剛才聽到的聲音想像成一個畫面，剛才啲啲㗳㗳的聲音是從哪裏來的呢？剛才的聲音有否讓你想到些什麼生活上的事情和人物？然後我們都可以從聽覺中導入視覺元素，延展想像圖庫。
模仿聲音，開拓更多聲效可能
當畫完想像的圖像之後，我們可以把一些回收物件、任何工具拿來製作聲效，我們可以請孩子嘗試模仿剛剛聽到的聲效，更可以用不同工具去製作聲頻。透過模仿和尋找合適的工具的過程中，孩子可以增強對環境和物件的記憶，同時可以令他們開發更多解難的可能性。