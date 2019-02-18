【藝術教育】藝術不是科目　是一套思考法│Canace@ArtsEdge

不時都會有家長問道：「我孩子的畫畫得好嗎？」 我的答案始終如一：「藝術本來就是好的。至少對我而言，藝術就是對一個人成長最好的陪伴。」 【編按：作者為藝術家Canace】

平常的繪畫過程中，主題繪畫是少不免的，可是主題的內容都是故事性的，又或是生活化的，孩子只需在主題中充份的討論，我們並沒有要求他們去畫些什麼，他們想畫些什麼就是通過他們的討論，整合生活的觀察經驗而得出繪畫主體。那麼沒有目標性的學習模式，到底對孩子有什麼得益？

不少家庭接觸藝術後，都從「看畫」和「聽畫」開始改變固有思想，整個家庭都漸漸出現轉變。例如外出看畫展的次數多了；更熱衷到戶外感受自然之美；父母和子女間的溝通亦因為談畫的過程而逐漸變得深入和溫馨。孩子的世界就是有一種光芒，縱使現實的教育下孩子的光芒已消去不少，然而藝術是可以保持這種光芒的保鮮瓶，並且讓所有的學習更具連結性。 我們大可來個實驗，假如我現在叫20個家庭畫一條魚，這20條魚中必定會有15條或可能全部都會畫成倒8字形的魚。因為我們從小學畫畫都被簡筆教學模式將我們圖像化的技能定型了，而且證實我們都中了模式教育的毒。其實要小朋友通過藝術去思考世界，我們就必須去掉框架（包括固定的形態和概念），才可讓孩子從繪畫中建立自己的一幅心智圖像（Mind Mapping )。

要小朋友做Mind Mapping 看似困難重重，但其實我們一般常用的畫法都過於依賴文字，亦十分形式化。然而以圖像、塗鴉、顏色都可以做到連結生活觀察和記憶的Mind Map。



Mind Map是自己心中的圖，只要按照自己感受和想表達的意思去畫就好，不要定下規則，孩子用的連結思考法，不一定要以線型規劃。Mind Map的意義就是希望孩子稱透過一個又一個的圖像，環環緊扣他的記憶和延伸他們的想像。

在藝術過程中組織Mind Map非常重要的四個運用原則，分別是「關鍵詞」(Key Word)、「放射性思維」(Radiant Thinking)、「顏色」(Color)與「圖像」(Picture/Image)。正確掌握這四大運用原則，每個孩子的作品都可以很有故事性，甚至可以作為一個啟動學習的過程。

1. 關鍵詞

簡單而言就是一個主題，無論是一件物件、一個感覺、一個顏色，再抽象都可以成為Keyword。對於幼兒，我們可以給予大概三個熟習環境以內，或小朋友個人喜好的物件作一個創作引導（圖示：時鐘）；五歲或以上則可以用「時間」（抽象性的）去開始創作；慢慢成長後更可以根據自身的感受和日常作為創作靈感。

2. 自由度與結構性

Mind mapping重要理論之一源自於語意學，是由主題、關鍵字結合圖像、色彩，組合成塗鴉，讓孩子逐漸表達思考及觀念。重點是我們必須讓孩子進入思考樂園中，不需加以批判他想法的對錯和實際性，鼓勵孩子在輕鬆好玩的心態下慢慢拓展理解力就好；在繽紛的視覺吸引下強化大腦記憶力，讓畫畫變成學習中一件更有推動力的事。

3. 放射性結構

從思考主題開始，以討論延伸問題，然後塗鴉，做為向四周延展的核心。

4. 指導孩子聯想或創造時，別一下子傾囊相授，特別是幼兒，指令太多只會造成混亂。例如，在孩子未能畫到心中所想的圖像時，先讓他們嘗試語言上形容一下心中所想的東西，等我們協助他們綜合和整理，再循序的教他由基本形狀開始拼湊成完整的圖像。

藝術並沒有評估和考核，沒有一個可適用任何人的評分標準，它同時是可以融入不同學習中，從思考再應用到生活。對於好的藝術，每人都有不同的定義，但其本質就是一種看待世界的方式，所以那幅作品、塗鴉只要展示了孩子對某些時間、空間的看法，這幅作品已經是一幅好的藝術品。

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