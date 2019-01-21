【藝術教育】父母該如何為幼兒打造塗鴉習慣？│Canace@Artsedge

剛踏入2-3歲，家長都會出去尋找學前班為孩子打好基礎，同時開始接觸群體讓孩子學會與他人相處。接觸的人越多，孩子的情緒就會變得複雜，而幼兒的語言尚未可以為孩子表達訴求，孩子積累情緒又不能表達，最後就會產生行為上的偏差。 【編按：作者為藝術家Canace】

幼兒的繪畫一如個體的語言、身體、和動作發展，有其發展歷程，沒有任何一個孩子可以跨越發展程序，只是進入每個成長階段的速度有所不同。有關兒童的心理發展期，家長只需Google一下就一目了然，我們回歸塗鴉的話題上，幼兒感官時期發展，塗鴉會為其發展提供重要的正面影響。每當我們建議家長回家和孩子塗鴉習慣時，家長都會認為塗鴉就是畫圖，而且準備的工具也不少，孩子控制不好就會弄得一地抺不走的七彩烙印，可是怕麻煩的成年人就這樣剝奪了孩子的塗鴉時光，他能認知這個世界的機會就更少了，塗鴉－是不可或缺的。 這項活動聽起來原始至極，但其實是從科學角度去讓幼兒認識自我的存在感和環境。 小孩子擁有最原始的衝動和好奇心，塗鴉就是單純的直覺表現，這不是亂畫，更不是小遊戲，塗鴉的時光就等同我們晚上發夢，將經驗和學習圖像化，重整記憶倉庫。是一種讓幼兒可以消化整理其觀察和心中所想的重組系統，同時從色彩中對應情感，在線條中刻畫情緒，讓孩子在一幅畫的時間，整頓好自我的情理思維。

我們接觸的孩子當中，為數不少都以塗鴉的方式處理掉不少讓父母費神的即時性情緒，例如剛被父母拒絕要求、被旁邊小孩子搶掉玩具等，運用塗鴉都可以紓緩幼兒在未能批判性處理問題時所產生的情緒，因為言語傾向要以前文後理的邏輯去表達，塗鴉卻可以依賴感覺和動作去體驗，所以是一個放電放負同時提升統感的超級學習模式。



在於成年人的角度，我們必須放下很多日常定義，才能有效地讓孩子享受塗鴉，並從中慢慢成長，一般幼兒剛開始拿取物品時，會很自然地將筆放入口中，而不是進行繪畫活動，這種現象是視覺刺激所產生的自然反射作用。如果同時提供一支蠟筆、一張紙，孩子也許會在紙張上用不同的動作發出聲響，然後就會開始在紙張上的做敲打的活動。 而紙張上留下的蠟筆「痕跡」，既點狀、又線狀，幾乎是成年人無法辨識的一些「記錄」。與其說是在畫畫，不如說是他喜歡這樣的遊戲，所以作為父母，必須要緊記，塗鴉和畫畫都是遊戲的一種，我們不需過早探究孩子畫畫的意思。當小朋友慢慢長大了，他們發明家的本質就會出現，在塗鴉中尋找不同的「遊戲」方式，開始伸展手胳臂的活動度，覆蓋度比從前更大範圍，先前「點點畫」的遊戲變成線條，有時會畫出會轉彎；時而畫出如火山大爆發般的形態；時而畫出直直橫橫的各種線條。三歲以前的孩子會樂此不疲，而變化多端的線條繪畫（塗鴉），同時也是提供孩子大肌肉發展。

要建立孩子一套完整的塗鴉習慣，工具是其次，重點是作為父母應該如何保持正確的鼓勵態度。 父母應有的態度： 1. 把孩子的藝術品保留並視為孩子性格成長的紀錄。 2. 要聆聽小朋友完成作品的過程，對孩子而言您的尊重具有重大意義。 3. 培養或保有孩子對生活環境能有敏銳感受。 4. 當孩子成功地表達了自我經驗時，要給予具體鼓勵。 5. 要明白小朋友在藝術中的情感表現與成人的表現有所不同，請不要追求具象的表現方式。 6. 當孩子出現自我競爭的態度（而非事事都跟隨他人或只和別人比較時），應該給予鼓勵。 7. 如果孩子自己發現某些工具使用的技巧時，成人應協助其拓展經驗，讓孩子從中嘗試多種方法。 8. 可以劃定一個區域將孩子的作品以週記的方式展示出來，讓孩子能感覺到被受認同，即使是塗鴉小品。 9. 讓孩子每天最少有一小時的創作時間，家長可準備一卷大草稿紙、畫本和一個裝滿材料的箱子，在孩子可觸及的位置，讓他們可以隨時拿到物料，自主創作。

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