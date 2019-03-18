【親子活動】生態保衛賽　為心臟健康動起來　兩大親子跑推介

為心臟健康及保護海洋動起來！由香港心臟專科學院舉辦「世界心臟日2019」健心跑暨親子嘉年華，及以海洋保育為主題的「生態保衛賽」將於5月舉行，前者於3月31日前報可享早鳥優惠，後者則可一家大小齊齊化身海洋動物，邊跑邊學習保護環境。

小鯊魚要避開膠袋攻擊！

生態保衛賽2019——扮魚扮企鵝齊齊保護海洋

以海洋保育為主題的「生態保衛賽」慈善跑設3公里同樂組、10公里計時障礙賽及4x2.5公里計時接力賽，每個組別賽事都有多個關卡，設有象徵海洋垃圾和不同威脅的障礙，參賽者需化身成保育英雄，為保衛海洋生態挑戰重重關卡，另外還有內容多元化的遊戲攤位，讓參加者了解海洋污染對海洋生物和生態系統的衝擊，和對人類的影響，從中學習在生活中減廢。活動所籌得的善款將用作支持香港海洋公園保育基金的野生生態保育工作。

「生態保衛賽2019」活動詳情

日期：2019年5月19日

時間：上午9時至2時

地點：沙田香港科學園及白石角海濱長廊

組別：3公里同樂組（適合一家大小，歡迎變身海洋動物參加）、10公里計時障礙賽（參加者須年滿16歲）及4x2.5公里計時接力賽（參加者須年滿16歲）

詳情：https://goo.gl/bWFvcA