【小一報名】港大同學會小學四場小一簡介會　設攤位遊戲校園導賞

港大同學會小學將於5月4日及5月5日舉行陽光校園嘉年華暨2020-2021年度小一入學簡介會。嘉年華內容包括攤位遊戲、校園導賞、義賣籌款及「快閃」表演；而簡介會總共有4場，4月1日開始報名。

（學校網頁截圖）

網上登記參加小一入學簡介會的日期為4月1日（上午9時正）開始至4月8日（中午12時正）截止。由於簡介會名額有限，如登記人數超額，結果將以抽籤決定。記者致電學校查詢名額上限，但校方指不便透露。

家長在網上登記後，緊記必須自行記錄獲配的登記編號，以作日後查閱抽籤結果。每個家庭只可登記一場，每場只供一位家長出席，如有重覆登記，會以第一個登記為準。四場簡介會的內容相同，並將以廣東話進行，將優先安排予適齡入讀2020-2021年度小一的學生家長報名。

抽籤結果將於4月12日上午10時正在學校網頁公佈。

去年花絮：

+ 15 + 14 + 13

位於柴灣的港大同學會小學，近年一直受家長歡迎的直資小學，報名人數由2015年的2千6百多人，到去年上升至5千7百多人報名，平均約48人爭一個學位，競爭相當激烈。

港大同學會小學校長黃桂玲。（黃寶瑩攝） 黃桂玲校長曾經在過往的訪問中表示，家長為子女報讀小一時，只需遞交表格上提及的所需文件，並強調：「我哋唔收portfolio，家長交咗都會打電話請佢哋嚟拎返。」黃校長又指，學校重視學生三大特質：主動參與、清晰表達和專心。她亦期望學生有良心的自理能力、有禮和守規。「呢啲（特質）相信家長平日都有提點小朋友，始終喺陌生環境，面對咁多陌生人，好睇小朋友臨場表現。」她補充說。



該校提供120個小一學額，去年共收5,766份入學申請，約48人競爭一個學額，面試在9月開始，共分為3輪面試。第一輪面試篩選出1000名學生進入第二輪，之後共有400名學生進行第三輪面試。

港大同學會小學陽光校園嘉年華



日期：5月4、5日

時間：上午10時正至下午12時30分 及 下午2時正至下午4時30分

內容：攤位遊戲、校園導賞、義賣籌款、「快閃」表演

*不需報名，開放給公眾參與