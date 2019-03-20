【統一派位】去年各校網獲派首三志願成功率下跌　九龍城網跌近6%

2019/20小一統一派位（俗稱大抽獎）結果還有不足3個月就公布，按教育局早前預計，2019/20學年小一適齡學童人數估計約28,750，較去年同期估計的34,000人減少逾5千人。教育局剛公布2018年度小一入學各校網派位結果，發現全港各校網獲派首三志願的成功率均下降，2017年校網100%獲派首三志願，但在2018年最高成功率的校網也只有82.2%。

統一派位階段，全港劃分為36個校網，家長要根據住址所屬的校網，填寫選校志願。當中會分為甲部和乙部，甲部有10%學位不受校網限制，只可填寫3個志願，而乙部有90%學位受校網限制，家長只可替子女選擇所屬學校網的學校，共有30個志願可以選擇。

（攝影：鄧倩螢）

統一派位是用學生「隨機編號」派位，並按照學童的隨機編號先後次序，先派全港學童的第一志願，然後再派第二志願，如此類推。

翻查過去兩年各校網的派位數據，2017年97校網，即長洲及索罟島的學生全數獲派首三志願，但同一校網，在2018年的成功率下跌至72.7%。熱門校網如41網的九龍城，獲派首三志願的成功率由前年的58.5%下跌至去年的52.7%，12網灣仔亦由61.3%跌至去年56.6%。

東涌人口大幅增加

隨著東涌的私人屋苑及公屋落成，該區適齡學童人口不斷上升，98網乙部申請人數由前年的149人，大幅上升至去年320人，人口多出1倍，而在去年尾區內再有公屋入伙，預計今年的乙部申請人數會再增加。