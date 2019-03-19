【智能手錶】隨時能竄改位置、陌生人致電　小心兒童手錶私隱漏洞

近年，不少家長都為子女購買了智能手錶，不只能和孩子隨時隨地通訊、收發訊息，還能打視像電話和開設定位功能隨時知道子女的位置，令家長對孩子的行蹤感到安心。但據BBC報道，在今年2月初歐盟宣佈全面回收一款德國品牌的兒童智能手錶，原因是涉嚴重的私隱漏洞。 歐盟警告，兒童智能手錶在傳送資料和儲存數據時並沒有加密的設計，很容易讓有心的不法分子取得內存的資料，追蹤兒童的位置，甚至修改定位，並把錯誤的定位資料傳給家長，令人防不勝防！

兒童智能手錶愈來愈普及，不只讓學生上課時看時間，下課時也能讓家長看到孩子的實時位置，亦能和子女即時通訊，因此深受家長喜愛，不時比較不同牌子產品的性價比。有專家早前預測，到了2021年兒童智能手錶會佔智能手錶市場的3成，並以5至12歲沒有手機的小朋友為主要擁有者。 當家長都以為看到孩子的GPS就很安全的時候，事實上這些產品在私隱上充滿漏洞。在2月初，歐盟宣布全面回收德國牌子ENOX推出的Safe-KID-One兒童智能手錶，亦是歐盟有史以來第一次因為私隱問題而回收產品。這款手錶雖然沒有在香港發售，但背後的原因卻非常值得家長們注意。

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歐盟非食品快速警告系統RAPEX指出，需回收的手錶以沒有加密的方式與伺服器傳送和儲存數據，不法分子能隨意取得相關的數據，從而得知佩帶兒童的位置、電話號碼、手錶序號，更能任意截取和更改。最可怕的是，不法分子可以直接向手錶發出指令，讓小朋友和家長都不知道的情況下，被撥號到其他電話號碼，讓不法分子和小朋友直接通話，並知道小朋友的實時位置，甚或把錯誤的定位傳給家長，後果不堪設想。

（網上圖片） 早在2017年10月，挪威消費者協會（NCC）曾聘用一間安全公司測試當時在歐洲流通的多款兒童智能手錶，結果只有一款「Tinitel」沒有安全漏洞，其他產品都能輕易被駭客入侵。當時NCC提醒家長，如果連安全都沒法保障，根本不應該購買該些產品。 在科技愈來愈進步和方便的同時，我們實在要更小心處理個人資料和網絡安全的問題，在為小朋友購入智能手錶時，不妨三思而後行。

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