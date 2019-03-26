【夫妻關係】老公工時長老婆更健康？ 少見面少爭吵家庭和睦

小別勝新婚，對於未結婚的人來說，這一句說話是耐人尋味的！彼此相愛的戀人，雖然日日見未必能增進感情，但小別一陣子也不至於會勝新婚吧。但結婚後，你就會明白這句說的道理所在，正如職場上的「少做少錯，唔做唔錯」，情場上亦然，「少見少爭吵，唔見唔爭吵」，少爭吵自然更開心，心理更健康。

老公工時長 家庭主婦更健康 一個英國研究分析了4,000中年已婚男女，發現最健康的女性，她們的另一半都是普遍每周工作50小時。原因當然不是少見少爭吵這麼單純，而是丈夫工時長，往往意味著收入更高，能請工人幫輕自己，同時自己也能花更多錢在自己身上「扮靚」。所以專家認為，想家中老婆高興，就努力工作，工時長一點也沒有問題，最重要是幫助家人改善生活質素！

老婆工時長 家庭主夫不健康 既然研究結果顯示老公每周工時達50小時的話，住家老婆會更健康快樂；但研究中最不健康快樂的住家男性，則是老婆每周工作41-49小時的人。為甚麼同樣是工時長，但老婆工時長反而老公會不健康？專家認為，首先普遍女性收入不及男性，不能對改善生活質素有太大幫助，即使老婆再忙，家庭主夫可能仍是要家務、照顧孩子「一腳踢」。

不過提提大家，研究始終是以外國為基礎，現時港人公一份婆一份是常態，不過最終想帶出的信息就是關係好不一定建立於時刻相伴，而是彼此之間有沒有足夠私人空間和生活質素有沒有提升才是感情維持的關鍵。

如果你是一位家庭主婦，下次老公和你說又要「OT無補水時」，不妨安慰一下他：「雖然你要加班，但是我卻能更健康，加油吧！」