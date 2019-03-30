【麻疹爆發】看數字要小心 　數字如虎口│Sci Papa

有人問，如果香港真的有麻疹疫情，究竟是「接種麻疹疫苗的人」還是「沒有接種的人」有較多會感染到麻疹？ 這個問題，其實有被曲解。 以下是一個較簡單的闡述（我未有時間找確實數字）：

闡述1

假設香港有7百萬人，95%有接種2針麻疹疫苗，有5%沒有接種。

沒有接種麻疹疫苗的5%，亦即有35萬人有可能會受到感染。有接種2針麻疹疫苗的也會有3%沒有足夠保護，所以會有大約20萬人有可能會受到感染。

所以，在這個情況下，每3.5個沒有接種麻疹疫苗的人有機會感染麻疹，就會有2個有接種兩針麻疹疫苗的人有機會感染麻疹。

闡述2

假設香港有7百萬人，98%有接種2針麻疹疫苗，有2%沒有接種。

沒有接種麻疹疫苗的2%，亦即有14萬有可能會受到感染。有接種2針麻疹疫苗的也會有3%沒有足夠保護，所以會有大約20.5萬人有可能會受到感染。

所以，在這個情況下，每1.4個沒有接種麻疹疫苗的人有機會感染麻疹，就會有2.05個有接種兩針麻疹疫苗的人有機會感染麻疹。

看上去，尤其是闡述2的情況下，接種了麻疹疫苗的人的感染數字比沒有接種的人還要高，但其實分母本來就不同，如果直接只比較數字（absolute number），就會得出一個錯誤的解讀。而其實，麻疹疫苗在以上的兩個闡述上都為多於6百萬人提供了足夠保護。

既然，接種2針麻疹疫苗的保護率是97%，那麼在有麻疹疫情的地方，會有打過2針的人受麻疹感染，其實是在預期之中，並不是一個unexpected outcome。

作者簡介：Sci Papa（專頁：Scientific Papa）

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴着女兒走一條快樂的成長路。