【兒童健康】抗生素的疑惑│Sci Papa

「蚊咬都要用抗生素?!」但筆者當下又沒有向醫生提出這個疑惑。現在回想起來,也許是心裏怕醫生覺得專業被質疑。人與人溝通的阻隔,其實在於對別人有太多的假設,要是那一刻筆者主動提問,踏出醫患溝通的第一步,也許醫生會說明他處方抗生素的原因。

今次,筆者回家與家人吃過晚飯後,就努力找尋資料。首先,大部分在香港註冊了的藥物都會有一張關於該藥物資訊的紙張,筆者先從那裏入手。

其中一段:

"How long should you use xxx for?

Use xxx for as long as your doctor has told you. If you are not sure, ask your doctor, nurse or pharmacist. The bacteria are normally cleared from your skin within 10 days of starting treatment. Do not use for more than 10 days."