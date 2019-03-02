錯誤是成長所需要的養分│Sci Papa

心諗：咁好啦，我試下煮蕃茄雞翼啦！

學識整「薯仔雞翼」算是筆者英國留學是最大的得着之一。新年假期，當然想整俾家人食吓。一家人出門遊玩前叫咗「姐姐」幫忙買薯仔，回家後我就可以下廚啦！

過咗一個星期，為咗要煮蕃茄炒蛋，筆者再叫姐姐幫忙買4個番茄；呢次，筆者學精啦，問返姐姐我叫佢買乜。

我：「Can you buy 4 tomatoes for us?」

姐姐：「Okay!」

我：「What did I just ask you to buy?」

姐姐：「4 potatoes!」

我：「Nonononono, it is 4 tomatoes!」

姐姐：「No problem! Will get you 4 potatoes.」

我：「Not potatoes, it’s tomatoes okay?」

姐姐：「Sorry, tomatoes.」

我：「Thank you! Remember, potatoes are not tomatoes!」

然後，我就一支箭咁出咗門口。

返到屋企，雪櫃裏當然就只有4個薯仔。咁順理成章，我就煮咗薯仔炒蛋了！

（Getty Images）

雖然，呢兩道菜式味道有點怪怪的，但咁樣煮新菜式，過程都幾有趣，就連大女兒見到新菜式，都食得津津有味：「以為爹哋淨係識整番茄炒蛋同薯仔雞翼添？！」

挫折同錯誤，都係人生必然會遇到嘅事。雖然，佢哋嘅出現會令我哋行嘅路冇咁平坦，但就會令我哋嘅閱歷更豐富，令我哋嘅人生更加精彩。

如果我哋都認同以上嘅說話，咁點解我哋又咁驚小朋友遇到挫折同錯誤呢？一條平坦易行嘅路，係咪真係最適合自己嘅小朋友呢？又係咪佢哋成長最好嘅選擇呢？

雖然，呢兩道怪怪嘅小菜，筆者未必會再煮，但我可以同人哋講：「喺我人生中，我煮過四道菜式，而我比較鍾意薯仔加雞翼或者蕃茄加炒蛋，not vice versa。」

從「錯誤」中更加了解自己——錯誤，實在係成長不可缺少嘅一種養分。