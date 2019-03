錯誤是成長所需要的養分│Sci Papa

「Can you buy 4 potatoes for us tonight?」 學識整「薯仔雞翼」算是筆者英國留學是最大的得着之一。新年假期,當然想整俾家人食吓。一家人出門遊玩前叫咗「姐姐」幫忙買薯仔,回家後我就可以下廚啦! 嗰日返到屋企,筆者正準備要「大展拳腳」時,發現雪櫃只有4個番茄。 我:「Where are the potatoes?」 姐姐:「Oh?I thought you said tomatoes?」 心諗:咁好啦,我試下煮蕃茄雞翼啦!

過咗一個星期,為咗要煮蕃茄炒蛋,筆者再叫姐姐幫忙買4個番茄;呢次,筆者學精啦,問返姐姐我叫佢買乜。

我:「Can you buy 4 tomatoes for us?」

姐姐:「Okay!」

我:「What did I just ask you to buy?」

姐姐:「4 potatoes!」

我:「Nonononono, it is 4 tomatoes!」

姐姐:「No problem! Will get you 4 potatoes.」

我:「Not potatoes, it’s tomatoes okay?」

姐姐:「Sorry, tomatoes.」

我:「Thank you! Remember, potatoes are not tomatoes!」

然後,我就一支箭咁出咗門口。

返到屋企,雪櫃裏當然就只有4個薯仔。咁順理成章,我就煮咗薯仔炒蛋了!

(Getty Images) 雖然,呢兩道菜式味道有點怪怪的,但咁樣煮新菜式,過程都幾有趣,就連大女兒見到新菜式,都食得津津有味:「以為爹哋淨係識整番茄炒蛋同薯仔雞翼添?!」 挫折同錯誤,都係人生必然會遇到嘅事。雖然,佢哋嘅出現會令我哋行嘅路冇咁平坦,但就會令我哋嘅閱歷更豐富,令我哋嘅人生更加精彩。 如果我哋都認同以上嘅說話,咁點解我哋又咁驚小朋友遇到挫折同錯誤呢?一條平坦易行嘅路,係咪真係最適合自己嘅小朋友呢?又係咪佢哋成長最好嘅選擇呢? 雖然,呢兩道怪怪嘅小菜,筆者未必會再煮,但我可以同人哋講:「喺我人生中,我煮過四道菜式,而我比較鍾意薯仔加雞翼或者蕃茄加炒蛋,not vice versa。」 從「錯誤」中更加了解自己——錯誤,實在係成長不可缺少嘅一種養分。

Sci Papa (專頁:Scientific Papa)

喜歡科學,但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性,不怕失敗,還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試!將育兒及科學融合,期望伴著女兒走一條快樂的成長路。