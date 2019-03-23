【給女兒的情信】愛在相見之前│Sci Papa

今天是妳的第二個生日，想起兩年前我們的初次見面⋯有種愛叫一見鍾情，十分浪漫。但有一種愛更浪漫的，叫「未見就已情定終生」。

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「終於見到妳啦！」心裡著實很激動。這是我們倆的第一次見面，有人話「love at the first sight」，但我對妳的愛卻在我們相見之前⋯⋯

還沒有聽過妳的聲音，就愛上了。只能傻痴痴的每天對妳說話，有時又為妳唱幾首歌，妳卻不曾用聲音回應過我的熱情。將來，你的聲音是甜美的嗎？還是沙啞的呢？都不介意，仍是會全心全意愛着你。

還沒有觸碰過妳，就愛上了。只能隔著媽媽的肚皮去感受妳，把手放到媽媽的肚子上，靜靜的等待著妳的轉身或是飛踢。將來，妳會是活潑好動的呢？還是溫文爾雅的呢？也不介意，仍是會全心全意愛着妳。