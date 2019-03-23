【給女兒的情信】愛在相見之前│Sci Papa

撰文：陳樂希
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今天是妳的第二個生日，想起兩年前我們的初次見面⋯有種愛叫一見鍾情，十分浪漫。但有一種愛更浪漫的，叫「未見就已情定終生」。
（VCG圖片）
「終於見到妳啦！」心裡著實很激動。這是我們倆的第一次見面，有人話「love at the first sight」，但我對妳的愛卻在我們相見之前⋯⋯
還沒有聽過妳的聲音，就愛上了。只能傻痴痴的每天對妳說話，有時又為妳唱幾首歌，妳卻不曾用聲音回應過我的熱情。將來，你的聲音是甜美的嗎？還是沙啞的呢？都不介意，仍是會全心全意愛着你。
還沒有觸碰過妳，就愛上了。只能隔著媽媽的肚皮去感受妳，把手放到媽媽的肚子上，靜靜的等待著妳的轉身或是飛踢。將來，妳會是活潑好動的呢？還是溫文爾雅的呢？也不介意，仍是會全心全意愛着妳。
（VCG圖片）
還沒有見過你的容貌，就愛上了。要差不多一個月才能透過媽媽產檢時隔着屏幕看到妳，有時妳還會害羞的把臉遮掩起來。但就算你沒有把臉遮蓋，也只能從屏幕中看到黑白的一張臉，卻看不到臉上的輪廓。將來，妳會是眼大還是眼小的呢？鼻高還是鼻低的呢？臉圓還是臉方的呢？這些通通都不介意，仍是會全心全意愛着你。
這種比「long distance」的隔膜更厚的相處方式，無阻爸爸對你的愛。等了十個月，終於可以親眼見到妳，親手抱著妳，親耳聽到妳，終於能親身伴着妳成長。這種比「一見鍾情」更浪漫的「未見鍾情」的愛，做過父親的應該都有感受過。
作者簡介：Sci Papa（專頁：Scientific Papa）
喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴着女兒走一條快樂的成長路。