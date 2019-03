【給女兒的情信】愛在相見之前│Sci Papa

(VCG圖片)

「終於見到妳啦!」心裡著實很激動。這是我們倆的第一次見面,有人話「love at the first sight」,但我對妳的愛卻在我們相見之前⋯⋯

還沒有聽過妳的聲音,就愛上了。只能傻痴痴的每天對妳說話,有時又為妳唱幾首歌,妳卻不曾用聲音回應過我的熱情。將來,你的聲音是甜美的嗎?還是沙啞的呢?都不介意,仍是會全心全意愛着你。

還沒有觸碰過妳,就愛上了。只能隔著媽媽的肚皮去感受妳,把手放到媽媽的肚子上,靜靜的等待著妳的轉身或是飛踢。將來,妳會是活潑好動的呢?還是溫文爾雅的呢?也不介意,仍是會全心全意愛着妳。