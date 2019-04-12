【親子好去處】Avengers 4手塚治虫開展覽　STEM挑戰無人機遙控車

Marvel Studios《復仇者聯盟4：終局之戰》展

為了迎接《復仇者聯盟4：終局之戰》，銅鑼灣有一個大型展覽，展出多個超級英雄人偶和雕像，更有期間限定店讓大家大掃心水禮品。

1. 7位超級英雄1：1原大雕像

當中包括有鐵甲奇俠、美國隊長、變形俠醫、鷹眼、火箭、戰爭機器及獵布拉。而蟻俠就會縮細以Ant Size登場，想尋覓「蟻」蹤，便要考考大家眼力了！

2. 超巨型4.5米高鐵甲奇俠

4.5米超巨型鐵甲奇俠雕像英雄式空降利舞臺地面入口，氣勢磅礡！

3. 1：6珍藏人偶

Marvel粉絲可以搶先在電影上映前，親睹今集配以最新戰服造型與裝備的主要角色的1：6比例珍藏人偶，包括鐵甲奇俠、美國隊長、浪人、鷹眼、火箭、戰爭機器、獵布拉及魁隆。

同場亦有1：1真人原大鐵甲奇俠和魁隆。當中鐵甲奇俠的眼睛及胸口反應器的LED發光裝置將足本呈現；而身高逾2.5米、戴上無限手套的魁隆亦氣勢非凡。

4. Hot Toys期間限定店

粉絲們可以到場優先預訂《復仇者聯盟4：終局之戰》鷹眼（豪華和普通版本）1：6比例珍藏人偶和戰爭機器1：6比例合金珍藏人偶，更有《復仇者聯盟4：終局之戰》無限手套1：4比例珍藏品、一系列COSBABY珍藏人偶和多款從未曝光的電影精品： 店內亦擺設了鐵甲奇俠和美國隊長的Q版COSBABY巨型雕像。

+ 20 + 19 + 18

Marvel Studios《復仇者聯盟4：終局之戰》展

日期：4月13至5月13日

時間：上午10時至晚上10時（期間限定店－上午11時至晚上9時）

地點：銅鑼灣希慎廣場及利舞臺地面入口

黃埔天地「飛」「馳」S.T.E.M. Challenge

先玩動感遙控飆車 再挑戰無人機穿越難關 近年潮流興玩無人機，到究真的好玩嗎？今年復活節黃埔天地時尚坊舉行「飛」「馳」S.T.E.M. Challenge樂園，帶來深受小孩歡迎的模型車和無人機試玩。樂園分為三大區域，在第一站「創意積木工程師」 ，小孩可發揮創意，建構獨一無異的模型；在第二站「動感遙控飆車區」試玩極速跑車、熟悉操作方法後，便可到「越野飆車大挑戰」區一試身手，挑戰區賽道迂迴曲折，既要上斜又要越過障礙物，需要非常專心控制跑車才能順利完成！最後在「無人機遊世界」，小孩需控制無人機穿過象徵七大奇蹟的圈圈。不要以為操控搖控車和無人機很容易，實際上搖控車的左右和前後需分開控制，而且起步加速快，一不留神便會失控，而無人機除了要操控上下左右，還要顧及鏡頭方向，除了考眼界，更考耐性和專注！ 黃埔天地「飛」「馳」S.T.E.M. Challenge 活動詳情

日期：4月13至14日及19至22日期間或換完即止

時間：下午1時至晚上7時

地點：黃埔天地時尚坊MTR層 (港鐵黃埔站C1出口)

參加方法：讚好黃埔天地Facebook專頁，即可免費參加「創意積木工程師」及「動感遙控飆車」；憑於黃埔天地任何商舖消費滿$200之即日單一機印發票，即可換領遊戲券乙張參加「越野飆車大挑戰」及「無人機遊世界」，名額有限，額滿即止。

*「無人機遊世界」的遊戲時限為2分鐘；年齡限制為6歲或以上

+ 3 + 2

手塚治虫誕生90週年展

日本漫畫之神手塚治虫筆下作品膾炙人口，當中《鐵臂阿童木》、《怪醫黑傑克》(又譯《怪醫秦博士》)、《藍寶石王子》等經典角色更是陪伴大家一起成長。為慶祝手塚治虫誕生90週年，旺角有一展覽帶大家回顧手塚老師的代表作。現場設有期間限定店，獨家發售多款手塚經典角色精品。

四大打卡位：

+ 3 + 2

期間限定店亮點：

朗豪坊 ‧ 手塚治虫誕生90週年展

日期：即日至5月13日

時間：上午11時至晚上11時

地點：朗豪坊4樓通天廣場

查詢電話：3520 2800

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