【芬蘭教育成功秘訣】7歲前先玩再說！但不等於讓孩子隨意玩耍

孩子呱呱落地後，身為父母的我們似乎就習慣性的思索着，該給孩子什麼能力？如何讓他們贏在起跑線上？似乎唯有如此，孩子才得以立足於動盪不安的未來。如此「望子成龍、望女成鳳」的教養心態，究竟會令走在這條成長道路上的孩子，將來成為一個什麼樣的人呢？

【重視競爭的教育方式】

注重學歷和競爭的考試本位教育會對孩子成長造成負面影響，按圖看看台灣與芬蘭的比較▼

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【先「玩」再說的學齡前教育啟示】

當全球化成為一種趨勢，除了國際間的合作關係變得密切頻繁外，各國之間的競爭也越趨明顯，因此學齡前幼兒從基礎能力到各式才藝的學習指標，便成為爸媽育兒過程中甚為在意的一件事。讓我們回歸到教育的本質來看，學齡前教育的最大意義，絕不在於孩子對於正規教育學習的效率，也非藉此檢視他們學習數字、閱讀或寫字的能力，而是讓學齡前的孩子以透過玩樂的方式來學習，如此作法的關鍵原因在於：

先「玩」再說的教育能令孩子保持快樂、發掘潛能和個人興趣，又不會減少學習欲望，按圖看看清背後的原因▼

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【「Y世代」父母的教育態度】

讓孩子適性選擇自己想要走的路是教養孩子最理想的方式，但基於爸媽對於孩子的關愛與重視，我們很難不對孩子保有一份期許，甚至希望孩子的未來都能夠走在自己心中所設想的康莊大道上。因此當面對孩子不同階段的決定、表現，與自己心目中的期待有所落差時（如：求學階段時的成績不達標準、對於未來人生志向的選擇與家長不同等問題），身為父母的角色應該要保有什麼樣的心態面對，才會是對於孩子而言最佳的方式呢？

父母應該鼓勵而不是主導一切，按圖看看教育孩子的4點正確態度▼

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世界如此寬廣，人生的道路也很漫長，未來對於孩子甚至是我們而言，絕非是一道是非題，而是一道能夠自由發揮的申論題。我們該讓孩子習得的能力，應該是閱讀習慣的養成，對自己負責的態度，以及獨立思考批判的能力，而非只是考卷上的滿分選項。

李明洋 現職：高雄立仁武特殊教育學校教師 經歷：桃園市立成功國小教師 專長：特殊教育 黃柏嘉 現職：旭立心理諮商中心 心理師 學歷：國立台北教育大學 心理與諮商研究所 經歷：新竹教育大學諮商中心專任心理師 專長：Adler取向親職教育、兒童輔導 張靖敏 現職：聯合心理診所兼任心理師 學歷：彰化師範大學輔導與諮商學系碩士班 經歷：受害者家屬保護協會、衛生局、高中慈暉班兼任心理師、育幼院駐院心理師、大學、高中職、推廣進修部講座課程講師、大專校院專任心理師 專長：人際互動與溝通、情緒與壓力管理、生涯規劃與自我探索、 情感與關係相關議題、表達性媒材運用、親子溝通與諮詢

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】