【親子好去處】早登記拎走編程禮物　體驗武術、免費暢玩充氣滑梯

連假過去，不代表歡樂就此完結！盡早登記活動體驗，便能早一步享受與別不同的好玩活動。另外，下個周末及勞動節假期也有免費的親子活動，連假後也能天天玩得精彩！

（機構提供圖片） 第二屆Coding Fair編程嘉年華 去年的第一屆嘉年華，第一天公眾報名已瞬間額滿，共有4000多位家長帶同小朋友一起出席，今年大家又豈能錯過？ 今年主題為「『Code』、『曲』&『郁』」，在嘉年華中把編程融入音樂和運動世界之中！在Coding Fair中不但有編程工作坊、攤位，還邀請了受歡迎的小童星「劉小華」、「星之子」陳易希、13歲CEO葉礽僖等名人前來分享。而大會送出的編程禮物更會加碼，即將送出逾千套Micro:bit底板及外展套件，讓小朋友活動完結後，回家也能製作自己的機械人。 日期：6月15日及16日（六至日） 時間：上午10時至下午5時 地點：香港教育大學（大埔露屏路10號） 對象：4至12歲小朋友（需大人陪同） 網上報名：4月24日（三）上午10時開始www.codingfair.com/cte2019/tc/registration 免費穿梭巴士： 大會提供免費穿梭巴士來往港鐵大學站及香港教育大學，約每15分鐘一班。去程（由大學站開出）之服務時 間由上午9:30至下午3:00，回程（由香港教育大學開出）則由中午12:00至下午5:45，詳情請參閱大會網站。

第一屆武術博覽兒童體驗班

武術除了是運動，能夠鍛鍊強健的體魄外，也能訓練孩子的意志力和毅力！第一屆香港武術及搏擊運動博覽是一個多元化的體驗型博覽會，當中包括讓人大開眼界的光影武林隧道，讓人親身體驗的武館街遊戲，及提升境界、超過100個的體驗班！無論你曾否接觸武術，都值得入場，一齊開雲見天！

兒童體驗班包括：

空手道體驗班

日期及時間：

5月3日 18:30PM-19:15PM 45分鐘

5月3日 19:30PM-20:15PM 45分鐘

對象：9歲或以上

猴拳少年兒童體驗班

日期及時間：

5月4日 11:30PM-12:15PM 45分鐘

5月4日 12:30PM-13:15PM 45分鐘

對象：8-16歲

跆拳道體驗班

日期及時間：

5月4日 16:45PM-17:10PM 25分鐘

5月4日 17:15PM-17:40PM 25分鐘

5月4日 17:45PM-18:10PM 25分鐘

對象：6歲或以上

即日開始報名：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

（機構提供圖片） 屹立不倒裝置展暨色彩生命歡樂墟 教育工作者和學生的壓力令全城關注，「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒牽頭，把每年復活節前最後一個星期五為「全城關懷學生行動日」，而今年更加入了關懷老師的元素，喚起大眾關注。 而在九龍公園廣場，即將會放置一個5米高的充氣三色不倒翁，再配以300個80厘米高的七彩發光不倒翁，其中150個是由學校師生、城中名人、藝術家和設計師等人繪寫。同場設有「色彩生命歡樂墟」，設有多姿多采的遊戲攤位、娛樂表演等等，讓一家大小都歡度周末。 日期及時間：4月27日中午12時至晚上9時；4月28日早上11時至晚上9時 地點：九龍公園廣場（游泳池旁） 費用：全免

（機構提供圖片） 樂社區嘉年華2019 小朋友最喜歡的充氣滑梯又來了！今個勞動節，香港基督教女青年會女青年會在黃大仙將舉行樂社區嘉年華，內容包括巨型充氣滑梯、親子攤位、暑期活動體驗等等，適合一家大小去暢玩一番。 日期：5月1日（星期三） 時間：下午1時至5時30分 地點：黃大仙睦鄰街遊樂場內足球場（現崇山對面） 費用：全免

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

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