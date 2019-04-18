【復活節好去處】假期不怕天氣欠佳　五類室內玩樂熱點推介

不少學校都開始放復活節假，但這兩個星期的天氣都不太穩定，時有不測之風雲，所以跟子女到室內玩樂是最佳之選！編輯部挑選了五類室內好去處，讓大家在假期期間不會受天氣影響耽誤玩樂行程，興致大失。
1. 親子餐廳+Playroom
Donut Cafe
本地親子餐廳愈開愈多，大部分都集健康餐飲和探索玩樂於一身，例如在荃灣的Donut Café、馬鞍山的Whizbo Kids Café，還有擁兩間分店的大樹先生的家等等。滿足到小朋友的放電需求外，也可以即場補充能量，是室內玩樂的好選擇。
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2. 冒險類Playroom─密室逃脫 + War game
Playroom的波波池、繩網、虛擬廚房等設施大多適合幼兒，年紀稍大的兒童或許不再感興趣，War game場或密室逃脫等冒險類遊戲室或許是另一個選擇。現時香港有不少室內war game場，提供雷射槍、水晶彈槍、海綿彈槍至油漆彈槍各種不同刺激程度的槍具，適合不同年紀階層的小孩。除了war game，部份場地亦提供各類型團體康樂活動，也可包場舉行派對，適合一家大人聯誼。
另外，六年前引入的密室逃脫，在新建的兒童版密室中加入了STEAM元素迎合本地教學主題。小朋友透過與組員討論策略，要運用觀察力、創意、時間管理等技巧，在限時35分鐘內各展所長破解謎團逃出密室。家長不妨帶小朋友去玩，訓練出他們的獨立性。
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3. 免費體育館室內遊戲室
如果不想去收費的Playroom盛行，可以選擇到康文署轄下的兒童遊戲室。遊戲室免費供給9歲以下，並且不高於149cm的小朋友暢玩。不過需要自行排隊輪候，遊玩時間每節大約在45-50分鐘之間，而且部分遊戲室距離接近，可以一連玩幾個！
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4. 親子電影
《企鵝夢幻街》
帶小朋友入場睇戲已成為家長在假期的指定親子節目，今個四月份好戲連場，除了有5大人氣電影令大小朋友期待外，為期一個月的anifest動畫藝術祭，更將全球不同地區的優秀作品帶到香港，當中推介4部必看的電影，包括以戰爭為題材的《巴不得回家》及法國作品《迪莉莉的幻險巴黎》更屬才見片種，就趁復活節假期一家大細投入電影世界吧！
5. STEM科學活動
將軍澳、九龍灣和黃埔都有以STEM教育為主題的親子活動，大家可以邊玩邊學習科學知識！將軍澳有模擬科學實驗試玩；九龍灣有帶出保護海洋觀念的遊戲；黃埔就有深受小孩歡迎的模型車和無人機試玩。
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