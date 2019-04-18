【復活節好去處】假期不怕天氣欠佳　五類室內玩樂熱點推介

不少學校都開始放復活節假，但這兩個星期的天氣都不太穩定，時有不測之風雲，所以跟子女到室內玩樂是最佳之選！編輯部挑選了五類室內好去處，讓大家在假期期間不會受天氣影響耽誤玩樂行程，興致大失。

1. 親子餐廳+Playroom

+ 9 + 8 + 7

2. 冒險類Playroom─密室逃脫 + War game

+ 12 + 11 + 10

3. 免費體育館室內遊戲室

如果不想去收費的Playroom盛行，可以選擇到康文署轄下的兒童遊戲室。遊戲室免費供給9歲以下，並且不高於149cm的小朋友暢玩。不過需要自行排隊輪候，遊玩時間每節大約在45-50分鐘之間，而且部分遊戲室距離接近，可以一連玩幾個！

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+ 10 + 9 + 8

4. 親子電影

+ 22 + 21 + 20

5. STEM科學活動

+ 11 + 10 + 9

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