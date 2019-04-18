【復活節好去處】兒童版密室逃脫學解難訓練獨立　啟發孩子創意

香港六年前引入密室逃脫，大部份人會認為密室內的環境漆是黑一片，甚至會出現驚嚇性高的鬼怪，但其實統統不是。香港區密室逃脫的創辦人之一Rick表示香港密室以歷史史實作背景，不少家長也會帶小朋友來玩，希望訓練出他們的獨立性。在新建的兒童版密室中更加入STEAM元素迎合本地教學主題，小朋友透過與組員討論策略，要運用觀察力、創意、時間管理等技巧，在限時35分鐘內各展所長破解謎團逃出密室。 攝影：歐嘉樂

真實歷史背景 真人實境密室逃脫遊戲近年十分流行，通過親身玩學體驗啟發參加者的IQ（智商）、EQ（情緒智商）、AQ（逆境智商）、判斷思維、團隊精神及堅持不放棄精神，適合6至14歲兒童參與的初級版正式登陸香港，Rick表示：「全部密室的主題也以真實歷史故事為主題，通過冒險故事，利用房內設置不同的機關代替鎖匙解鎖，可以是一個花樽、一個書櫃，推一下花樽前面書櫃會打開，整個遊戲是考大家的合作性、智慧、觀察和溝通能力，在指定時間內解難成功便可以離開密室。」

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香港區密室逃脫的創辦人之一Rick Woo。 兒童參加者人數上升 現時全港其有13間密室逃脫遊戲室，Rick發現近年小朋友參與者數量持續上升，當中不乏熱愛解謎的小朋友、甚至不少家長希望訓練小朋友獨立，帶小朋友來挑戰；但礙於過往的密室是為大人而設，小朋友在裡面就算解到題，也不夠高度破解機關，因此啟發他引入兒童版密室。

訓練孩子獨立 兒童版密室逃脫體驗有四個不同主題密室，所有成功逃出密室的玩家均可以獲得證書一張，Rick說：「有些家長會自組朋友來，大人在外面等，只有小朋友入去玩，因為想訓練小朋友獨立不依賴。我見過有8、9歲的小朋友自己與朋友入去玩，但哭著出來，原來因為害怕。亦都見過6歲的小朋友與同學很享受地玩，成功逃出來後拍手表現雀躍。我建議家長因應小朋友情況選擇是否與孩子一同參與，一同進入密室解難也是十分好的親子活動。」

放下手機感受當下 Rick建議家長與小朋友進入密室前放下電子產品，就算帶手機進密室也不要因為有難題就去google找答案。「希望大家真正動腦筋思考，在35至40分鐘與隊友多些溝通、眼神接觸、聆聽對方，去感受與互動，學習團隊精神。」

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所有成功逃出密室的玩家均可以獲得證書一張，而每位小朋友的各項才亦能獲得肯定，當中包括創意思維、解題能力、溝通技巧、多角度思考能力、協作力及探索力等。 想法天馬行空更易解題成功 另外，Rick表示小朋友的想法可能比成人更會跳出框框，家長應該尊重他們的建議與想法。「他們的想法沒有譜，想像力是無限大，但大人可能因為自己的閱歷局限了想法，所以不要埋沒他們 ，讓他們自由發揮，答案可能就是由他們破解。」他表示在密室逃脫沒有輸贏，只有過程與體驗，能夠成功逃出，已經挑戰希望他們可以面對失敗。

STEAM教學體驗 為了培訓小朋友的判斷思維和團隊精神，兒童版密室逃脫每個主題遊戲房均加入科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics），STEAM的教學元素，引發他們的好奇心及創意。希望小朋友透過遊戲學習與組員討論策略、運用觀察力和創意技巧，並訓練如何妥善管理時間，各展所長破解謎團。

LOST Junior遊戲房的4個不同主題 【消失的囚犯 1962】 講述1962年三名天才囚犯如何策劃了一場史無前例的逃獄大計，合力逃出被譽為全球最高設防的監獄 。 【魔法學校】玩家需要重新啟動停頓了的六芒星，以魔法力量破解詛咒，拯救魔法學校。 【亞特蘭提斯】(Atlantis）是一萬多年前消失於浩瀚海洋裡的神秘國度，然而這個謎底至今還未被解開，玩家需要進入這個神秘世界展開一場冒險之旅，揭開這個古代文明的神秘面紗。 【失落帝國】的印加帝國一度是南美洲十分強盛的文明，據說城內所有宮殿和神殿都飾有大量來自瑪諾阿國的金銀裝飾。多年來，多國的探險家都在嘗試尋找這個藏在亞馬遜森林的黃金城之謎，可惜一支支探險隊不是失望而歸就是下落不明，因此這任務就留待LOST Junior的冒險家來解破。

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關於迷の密失LOST Junior

迷の密失將密室逃脫遊戲真實地呈現，被鎖在密室內，玩家必須使用房間的元素透過尋找線索、拼圖和完成不同的動作來解決謎題，並於45分鐘之內逃出。密室內多種機關會給玩家帶來無限樂趣及體驗，同時可訓練及加強團隊間的 「理解」、「溝通」、「合作」和「觀察」能力。



地址：香港九龍荔枝角長順街15號D2 Place 二期 304號舖

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