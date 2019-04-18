【復活節好去處】中環小馬寶莉嘉年華　玩轉七大主題區域

近年深受歡迎的卡通主角小馬寶莉首次來港舉行「小馬寶莉友誼嘉年華」，活動在4月19日至5月5日期間於中環海濱活動空間舉行，一眾小馬粉絲有機會近距離接觸紫悅和她的朋友，展開充滿歷奇及笑聲的探索之旅。 攝影：鄧倩螢 攝錄：許珞珩 剪接：李紫銘 服裝：MONSOON、飾物：Accessorize 模特兒：林瑋喬、林瑋瑜、黎宗翰

嘉年華位於中環摩天輪旁邊，六匹主角小馬會在指定時間在舞台與粉絲見面拍照，場內大使更會免費派發貼紙，集齊貼紙即可贏取特別禮物，場內共分七大主題場區，全部以一眾小馬最喜歡的事物為主題。



1.蘋果農場

主角是蘋果嘉兒，由於她發現農場內的蘋果突然不見了，小朋友可以在這裡替蘋果嘉兒在沙池中找回遺失了的蘋果。

2.圖書館

主角是好學的紫悅，小朋友可以在圖書館內挑選最喜愛的圖書，並在特設的講故事環節，閱讀你喜愛的小馬歷奇故事！在閱讀小馬故事後更可向小馬許願樹許下願望。（講故事環節時間表請留意現場公佈）

3.樹林迷宮

住了以樹林為家的柔柔最喜歡林內各種可愛的小動物，六隻小馬都有他們獨一無二的小伙伴們卻在林內迷路了，小朋友要從迷宮中拯救牠們，每拯救一隻小伙伴，便會得到一個特別的印章。

4.派對屋

派對女皇碧琪正在忙着為朋友們籌備派對，小朋友可以親手製作美味可口的甜品，設計專屬的曲奇和杯子蛋糕。（曲奇和蛋糕製作時間表請留意現場公佈）

5.雲寶健身室

熱愛運動的雲寶在健身室準備了五部魔法單車機，讓小朋友與家人顯大騎車身手，為小馬國的彩虹注滿力量。

6.服裝間

區內以色彩繽紛，擺滿珍奇最喜歡的鏡子和衣櫃，小朋友可打扮成最喜歡的小馬，拍下漂亮的照片，是打卡必入區域。

7.手作坊

工作坊提供充滿趣味的刮畫、麵粉團遊戲、小馬珠串手鏈等創作體驗，讓小朋友享受DIY小手作的樂趣。

七大主題區域以外，你可以來到嘉年華的面部彩繪、工作坊及攤位遊戲區域。在面部彩繪環節，小馬化妝師會為你的面、或手上繪畫出特別的小馬或公主圖案。彩繪費用視乎圖案款式而定。

除以上主題區外，另特設額外收費的攤位遊戲，專賣小馬主題的商店，小馬彩虹遊戲、面部彩繪及其他工作坊。遊樂券適用於七大主題區域以外的遊樂設施，參加者可於現場直接購買。

活動詳情

地點：香港摩天輪及AIA Vitality公園

日期：4月19日至5月5日

時間：早上11時至晚上9時*

*嘉年華於5月5日於下午1時起對公眾開放

*不適用日子：5月5日上午11時至下午1時。「小馬寶莉友誼嘉年華」將於當日下午1時重新向公眾開放

購票詳情

門票售價由港幣$150起（基本套票）。

基本套票包括一名成人及一名小童的體驗包括七大遊樂設施的嘉年華*。

若參加家庭人數超過一名成人及一名小童，每位成人（每位成人$50）及小童（每位小童$120）門票需額外購買，追加門票需與套票一起購買及使用。

18個月以下小童免費入場。

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