【兒童發展】孩子聰明與否跟家庭貧富無關　在於父母的交流方式

撰文：李欣愉
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為了教出聰明的小孩，家長們都會各出奇謀，或為小孩報讀不同的興趣班。但美國麻省理工學院最近則發現，讓小孩更聰明的方法是聊天。
在1995年，兩個美國人類學家進行「3000 萬字差距」的調查，調查歷時兩年半，以追蹤形式調查了42個家庭，記錄親子間的對話，最後發現出生在貧困家庭的小孩，到四歲時聽過的英語單詞，比出生較富裕的小孩少3000萬。研究同時測試了小孩們智商，貧困小孩的智商為79，富裕小孩則是 117；至小孩成長至10歲時，研究人員再一次訪問，發現詞彙量多的小孩學習成績更好。
大多人都會認為閱讀是增加詞彙量的方法，但麻省理工最近則發現影響小孩大腦發育的並非詞彙量，而是父母與小孩的交流方式。
研究建議爸媽多跟小孩聊天。
親子間少聊天大腦反應較差
由麻省理工學院、哈佛大學和賓夕法尼亞大學共同組成的研究小組進行了新的研究，他們訪問了波士頓30多名4至6 歲的兒童，在他們聽故事的同時掃描大腦活動情況，並回顧小孩與父母在家中互動的錄音。
數據發現，小孩與父母交談的頻率越高，他們大腦中與語言相關的區域就活動得越強，更重要的是，這情況與家庭收入多少、父母教育程度高低無關。
研究人員發現，談話較少的富裕小孩，語言能力和大腦反應同樣較差，甚至比貧困小孩更差；反之，貧困小孩在談話更多的情況下，大腦反應同樣強烈；另外，研究又發現大腦活躍程度與小孩聽到多少個詞彙並無關係，而是與次數相關。這說明詞彙量並非受家庭狀況、經濟能力影響。
研究指出，小孩是社交型學習者，從關係密切並有安全感的人身上學習。當父母和小孩交談時，即使用詞簡單，但肢體語言、成人的反應，及社交方面的信息，都有助小孩發展語言能力、社交技能和口頭推理能力。家長們可嘗試多花時間與小孩傾談，即使忙於工作，也可安排長輩或親友與小孩互動。