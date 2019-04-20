【兒童發展】孩子聰明與否跟家庭貧富無關　在於父母的交流方式

為了教出聰明的小孩，家長們都會各出奇謀，或為小孩報讀不同的興趣班。但美國麻省理工學院最近則發現，讓小孩更聰明的方法是聊天。

在1995年，兩個美國人類學家進行「3000 萬字差距」的調查，調查歷時兩年半，以追蹤形式調查了42個家庭，記錄親子間的對話，最後發現出生在貧困家庭的小孩，到四歲時聽過的英語單詞，比出生較富裕的小孩少3000萬。研究同時測試了小孩們智商，貧困小孩的智商為79，富裕小孩則是 117；至小孩成長至10歲時，研究人員再一次訪問，發現詞彙量多的小孩學習成績更好。

大多人都會認為閱讀是增加詞彙量的方法，但麻省理工最近則發現影響小孩大腦發育的並非詞彙量，而是父母與小孩的交流方式。