防蚊貼、防蚊噴霧點揀好？兒科醫生分享實用貼士令BB不再惹蚊

夏季的豔陽，天天都是出遊的好日子，但玩樂之餘，總會有一群不請自來的吸血鬼——蚊子！不管上山下海，室內室外無孔不入，尤其特別喜歡叮白嫩嫩的小寶寶，大大小小的紅點遍布臉部、四肢，真的讓媽咪們很心疼～到底該如何防蚊呢？兒科醫生有小貼士要教大家！

不管上山下海，室內室外無孔不入，尤其特別喜歡叮白嫩嫩的小寶寶，大大小小的紅點遍布臉部、四肢，真的讓媽咪們很心疼～到底該如何防蚊呢？兒科醫生有小貼士要教大家！（Gettyimages／視覺中國）

寶寶特別容易被蚊蟲叮咬？

每次第一個被蚊子叮的總是寶寶，而非成人，難道寶寶細皮嫩肉對蚊子來說比較可口嗎？台灣振興醫院兒科醫生羅玉芬有以下解釋：

1）寶寶皮膚反應較強烈

蚊子在吸血時，吐唾液進入人體的皮膚會產生一些免疫反應，造成紅腫、搔癢的現象。通常在同一個環境被同一種類的蚊子反覆叮咬，剛開始紅腫的情況會比較嚴重，但多被叮幾次，人體就會產生耐受度，紅腫的情況會變輕微，幾個小時就會消腫。而寶寶因為還小，所以耐受度尚未提高，因此敏感的反應相較大人明顯，經常可以看到寶寶一被叮咬，就腫得又紅又大包，所以才會認為寶寶似乎很容易被叮咬。

2）寶寶經常為靜止狀態

蚊子叮咬的過程中，大約只需花6秒就能完成整個吸血作用，而還不會翻身的寶寶，大多時間都躺在床上，睡眠時間也較長，不像大人會走動，所以被叮咬的機會就比較高。

3）孩子體溫較高

寶寶的體溫通常較成人高，同樣容易成為蚊子的目標。此外，正值活動力充沛的幼兒，玩耍時一定會滿身大汗，皮膚表面的溼度與體溫都較高，也容易吸引蚊蟲叮咬。

7招防蚊妙計，蚊蟲不要來！（點圖瀏覽）↓↓↓

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