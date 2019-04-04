【BB蛀牙】幼兒刷牙攻略：飲完奶即瞓着點算？用牙膏一定要𠺘口？

3歲孩子蛀牙率甚高，這些蛀牙的原因，你家寶貝中了嗎？別再存僥倖的心，趕快戒掉這些壞習慣，好好幫孩子正確刷牙，建立護牙好習慣，從小就要做起！

【寶寶蛀牙原因大多是因為沒刷牙】

寶寶的乳牙雖然才剛長出來，但是，你知道嗎？若是沒有好好保護乳牙，可能很容易會蛀牙喔！台灣高雄醫學大學附設醫院兒童牙科主治醫生沈明萱表示，2011年調查發現，台灣3歲孩子蛀牙的比例高達61％，主要原因多半是爸媽不知如何幫寶寶刷牙，尤其寶寶作息、生活習慣還未完全建立，常喝奶頻繁、多次夜奶，爸媽又不可能半夜幫寶寶刷牙，因而造成蛀牙。

許多爸媽疑惑，遺傳是蛀牙的主因嗎？沈明萱醫生解釋，遺傳雖是原因之一，但不是唯一的因素，蛀牙是很多因素共同形成的疾病，同時還有飲食、刷牙等習慣問題，都是影響孩子牙齒健康的原因。

2011年調查發現，台灣3歲孩子蛀牙的比例高達61％，主要原因多半是爸媽不知如何幫寶寶刷牙。（VCG）

1）瓶餵親餵都會蛀牙

不管「瓶餵」（以奶瓶餵奶）或「親餵」（母體直接餵哺母乳），只要沒有刷牙，都有可能會蛀牙。尤其當寶寶半夜頻繁喝奶，喝完立刻睡着了，便容易因沒有清潔牙齒而蛀牙，能嘗試改用杯子喝奶，就不會有直接睡着的問題。

2）1歲後親餵蛀牙率高

沈明萱醫生強調，實際上，如果孩子親餵時間延長至1、2歲以上，而且一天好幾次，會比別的孩子容易蛀牙。

不論是親餵或瓶餵，孩子長牙後便要減少夜奶的頻率，因為夜奶後通常不會再幫孩子刷牙。而4至6個月後，寶寶進入副食品階段，主要營養來源已經不是牛奶，會較有飽足感，也較容易睡過夜，如果半夜仍要起來喝奶，不一定是肚子餓，可能是睡眠習慣尚未養成，可同時諮詢兒科醫生、牙科醫生，共同為孩子提出有效解決方法。

如果孩子親餵時間延長至1、2歲以上，而且一天好幾次，會比別的孩子容易蛀牙。（Gettyimages/視覺中國）

3）副食品階段後蛀牙問題多

寶寶開始吃副食品後，開始接觸許多不一樣的食物，包含母乳、牛奶與多樣化食物來源，合拼其他營養來源和糖分讓寶寶更容易蛀牙，尤其米、麥精很黏，吃完會附着在牙齒上，而孩子不可能像大人一樣會自己剔牙或稍微清潔牙齒，等到爸媽幫寶寶清潔牙齒時，食物已經停留在嘴裏很長時間。因此，不管喝奶、吃副食品後，都要用心幫寶寶潔牙。

【寶寶最早4個月開始長牙】

何時寶寶會長牙呢？沈明萱醫生表示，一般寶寶約6至8個月長牙，有些寶寶甚至4個月大就會開始長。然而乳牙要長齊，約莫要等到2歲半到3歲。

一般寶寶約6至8個月長牙，有些寶寶甚至4個月大就會開始長。然而乳牙要長齊，約莫要等到2歲半到3歲。（Gettyimages／視覺中國）

【預防蛀牙第1步：帶寶寶去塗氟】

保護寶寶牙齒大作戰，第1件事先帶寶寶去塗氟！沈明萱醫生建議，出生後長牙開始，健保就可給付寶寶塗氟，每半年可進行一次，這是基本要做到的醫療項目。必須宣導的是，寶寶長牙就要帶來看牙醫、塗氟，這時除了檢查牙齒外，牙醫也能針對寶寶牙齒生長情形，來對爸媽進行衛教，在寶寶牙齒還沒發生問題前，先告訴爸媽可能發生哪些問題，而不是等到蛀牙後，才來看牙醫。

【預防蛀牙第2步：刷牙】

刷牙，則是預防寶寶蛀牙很重要的步驟，而且從牙齒冒出來後就要開始刷牙。有些爸媽可能誤會，寶寶還沒開始吃副食品前，是不是不用刷牙？或者寶寶還小，須要刷牙嗎？這些都是不正確的觀念，一長牙就要開始刷牙。

1）刷牙不一定要用牙膏

沈明萱醫生說明，爸媽可能會擔心，寶寶這麼小刷牙會哭、不會配合等，其實幫寶寶刷牙，不一定要用牙膏，最重要是用牙刷的刷毛，將牙齒表面的牙菌斑刷掉。

實幫寶寶刷牙，不一定要用牙膏，最重要是用牙刷的刷毛，將牙齒表面的牙菌斑刷掉。（VCG）

2）1,000ppm含氟牙膏才有效

然而，如果家中寶貝已經蛀牙，或是他很容易蛀牙，又或是每天都要夜奶3、4次，這樣的情況下，沈明萱醫生建議，孩子每天應使用含氟牙膏刷牙，牙膏裏的氟化物，可幫忙減緩蛀牙的產生。另一方面，若孩子沒有不良進食習慣，並有好好刷牙，牙膏只是選擇的項目。

牙膏種類有很多，裏面的含氟量也不盡相同，沈明萱醫生分析，若要針對預防蛀牙有顯著效果，可選擇含氟1,000ppm的兒童牙膏。但3歲以下孩子若要使用含氟牙膏，必須遵守一定建議量：1000ppm兒童牙膏一次用量為「米粒」大小，一天可使用2次，使用時間看爸媽方便，建議其中1次用在睡前那次；3歲至6歲牙膏量可使用到「豌豆」大小。這樣的牙膏用量，即使吞下肚都是安全的。

3歲至6歲牙膏量可使用到「豌豆」大小。這樣的牙膏用量，即使吞下肚都是安全的。（VCG）

3）睡前要刷乾淨

標準刷牙次數和時間是三餐飯後加睡前，但爸媽多半要上班，不可能隨時幫孩子刷牙，加上有些孩子一天吃五、六餐，進食餐次不同，所以盡量做到晚上睡前把牙齒刷乾淨，並且不要讓孩子喝奶睡着不刷牙。因人類睡覺時，唾液分泌物比較少，對牙齒的保護作用減弱，睡前刷牙一定要刷乾淨。

4）牙膏刷牙後不一定要漱口

美國兒童牙科醫學會建議，針對容易蛀牙的兒童，正確使用含氟牙膏能有效減少蛀牙。3歲以下的兒童，大多不會漱口，很多家長因此不敢用牙膏。其實，即使還不會漱口，只要牙膏的用量不過量，長期使用氟化物過量的機會很低。寶寶刷完牙後只要把多餘的牙膏和泡沫吐掉即可，可讓氟化物停留在牙齒表面，達到預防蛀牙效果。

沈明萱醫師建議，可幫孩子購買低泡沫配方的牙膏，除了能減少不必要的漱口外，爸媽在幫孩子刷牙時，也不會被一堆泡泡干擾視線，更能仔細地做好牙齒的清潔。

寶寶刷完牙後只要把多餘的牙膏和泡沫吐掉即可，可讓氟化物停留在牙齒表面，達到預防蛀牙效果。（Getty Images）

【喝奶階段可用紗布巾清奶垢】

由於剛長牙寶寶很抗拒刷牙，許多爸媽常以紗布巾來幫寶寶清潔牙齒，這是正確的嗎？沈明萱醫師說明，紗布巾建議在寶寶還沒長牙時使用，喝完奶可用來清除奶垢，這麼做也可讓寶寶適應，爸媽幫他刷牙的感覺。此外，幫剛長牙的寶寶刷牙，可能刷到牙齦流血，這時可先以紗布巾做清潔，不過以後還是要逐漸轉成用牙刷，因為牙齒表面有溝縫，紗布巾無法清潔到齒溝縫隙的地方。

【3歲前牙科治療要全身麻醉】

寶寶如果蛀牙了，怎麼辦？沈明萱醫師表示，3歲以下孩子無法乖乖配合坐在治療椅上，保持嘴巴張開、不動的樣子，所以倘若1、2歲孩子蛀牙了，牙醫師只能進行簡單填補，或是試試看能不能靠着每日清潔、定期塗氟減緩蛀牙的惡化。若是蛀牙情形非常嚴重，有疼痛或是發炎，非治療不可的程度，可能要施行全身麻醉，讓孩子完全睡着，才能進行比較複雜的牙套或根管治療。

因此，孩子的護牙計劃，從長牙就要啟動！

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】