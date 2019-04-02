【嬰兒猝死】蓋被子、床太軟也不建議？父母必知BB睡眠安全6要點

根據台灣衛生福利部統計，平均每11天就會有一個家庭因發生「嬰兒猝死症」（SIDS）而破碎。每一條生命都得來不易，為了降低嬰兒猝死症的發生機會，請父母務必提供一個安全的睡眠環境，讓寶寶安穩入睡，順利成長！ 嬰兒猝死症指的是1歲以下嬰兒突然死亡，且經過完整病理解剖、解析死亡過程並檢視臨床病史等詳細調查後仍未能找到死因者。根據台灣衛福部統計，2013至2017年期間，共有165條小生命因為「嬰兒猝死症」而無法順利長大，也就是說，平均每11天就會有一個家庭破碎。 文：陳佳慧（台灣馬偕兒童醫院新生兒科主治醫師）

每一條生命都得來不易，為了降低嬰兒猝死症的發生機會，請父母務必提供一個安全的睡眠環境，讓寶寶安穩入睡，順利成長！（Gettyimages／視覺中國）

趴睡是嬰兒猝死症的高危險因子

早在1980年荷蘭流行病學調查中發現｢趴睡」是嬰兒猝死症的危險因素之一，但當時並未引起大家的重視，一直到1991年，澳紐各項研究支持這樣的看法，1992年美國兒科醫學會開始宣導「不要趴睡」的重要性，並於1994年發起「Back to Sleep」的運動，嬰兒猝死症的發生率才獲得大幅下降。

雖然目前仍舊無法解釋為什麼趴睡與嬰兒猝死症有所相關，但宣導「仰睡」的措施，確實保護了許許多多的小生命。

如何提供寶寶安全睡眠環境

父母親不可能時時刻刻都守在寶寶的身邊，總是會有需要休息的時間，寶寶要怎麼睡才安全呢？其實只要掌握幾個要點，就可以讓寶寶有一個安全的睡眠環境。

點圖看看安全的睡眠環境的重要因素！▼

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每一個生命都得來不易，更是父母親心中的珍寶，小心！魔鬼往往藏在細節裏，只要多加注意，避免危險，期待我們的孩子，都能有機會成長、茁壯。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【Doctors call in】馬偕兒醫專欄：建立安全睡眠環境．減少嬰兒猝死症發生】