【幼兒行為知多啲】公眾場合尖叫亂講嘢？應以冷靜態度提醒及引導

「媽咪你睇下，嗰個姐姐好肥呀！」「乜你咁蠢㗎？垃圾！」雖說童言無忌，但當小孩在公眾場合高聲說話，或說出不太禮貌的話語時，爸媽們可能會尷尬得無地自容。心澄輔導及顧問中心輔導心理學家吳加垚（Yoyo）表示小孩的言行往往從父母身上學習。想改善小孩的言行，除了以身作則，亦需要有耐性不斷提醒。

情況一：說話不當 例子：「媽咪你睇下，嗰個姐姐好肥呀！」「乜你咁蠢㗎？垃圾！」

Yoyo指小孩會模仿大人的言行，以上例子一定是曾親身聽過才知道，而部份性格較率直的家長亦不忌諱的在子女面前暢所欲言，這等同向小孩傳遞說話可以不加思索的訊息；除了父母，同輩、電視劇和網絡短片亦會有影響，因此如要改善這情況，爸媽除了要以身作則「收收口」外，亦可嘗試幫子女換位思考，讓他體驗聽者的感受。

建議說法：「如果我話你好醜樣、好矮，你覺得開心定難過？其實其他人聽到都會覺得唔開心，下次要留意啦。」

情況二：正義小班長出沒 例子：「媽媽，佢喺地鐵食嘢吖，老師話唔可以喺地鐵食嘢㗎，佢好曳！」

性格執著的小孩有時會「管太多」。 不知各位爸媽有沒有曾經想帶小孩衝紅燈時，被他當場指責不能違規呢？小孩十分重視在學校學到的規矩，在街上看到途人犯錯時便會立即站出來指正，Yoyo指有些小孩喜歡當小班長、風紀的角色，即使離開了學校也喜歡「維持秩序」。遇到這情況，家長可以先安撫激動的小孩，再慢慢向他解釋。 建議說法：「無錯，搭地鐵的確唔可以食嘢，但可能佢有特別原因呢，我地唔可以控制其他人，做好自己就得啦。」 Yoyo提醒家長要小心拿捏語氣，如果用責罵的態度回應，如「收聲！唔好咁多嘴！」小孩便會狐疑為甚麼自己說正確的事卻反受到指責，因而感到冤枉。

情況三：尖叫：高聲說話

Yoyo指當小孩感到興奮、情緒高漲，或有感受想分享時而大聲說話是常見的事，家長可以預先提醒小孩在不同場合應有不同的表現，亦可引導他參考旁人行為，從而學習控制自己。

建議說法：「地鐵唔係只有我地，你睇吓其他人有無尖叫？我地而家就好似係圖書館，要保持安靜。」

Yoyo強調，小孩不會一下子就學懂社交禮貌，需從不斷的提示中學習。同時，如果小孩表現良好，家長亦不應吝嗇讚美，讓他知道爸媽會看到自己的乖巧，以認同來鼓勵他自我改善，例如「剛才搭車時你很安靜，無騷擾其他人，俾個叻叻你！」

心澄輔導及顧問中心輔導心理學家吳加垚。 另外，Yoyo亦建議家長以「安靜」、「冷靜」，「慢慢講，唔洗急，我聽緊」等方式來取代「收聲」，如態度過於強硬，小孩會誤以為自己犯了錯，牢牢記住當自己有話想說時卻被爸媽禁止發言，日後再有想法時亦不想再分享，從而影響親子關係。

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