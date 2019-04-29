【幼兒行為知多啲】小孩做錯唔肯道歉？3招讓孩子理解犯錯非羞恥

除了犯大錯，當日常生活中發生小意外時，說聲對不起、不好意思，對大人來說是自然不過，但很多幼兒卻怎樣也不願開口，讓爸媽感到十分尷尬。心澄輔導及顧問中心輔導心理學家吳加垚（Yoyo）表示這是因小孩對犯錯、認錯的理解與大人不同，又或社交經驗較少而拒絕說對不起，她建議家長多給予空間和耐性。
過份強逼會讓小孩對致歉反感，日後同類事情發生時反應更大。
在學習解決方法前，不妨先回想，當小孩犯錯時，你的第一反應是怎樣呢？Yoyo以外出用餐時打翻水杯為例，很多家長都會說：「乜你咁論盡㗎？整污糟晒啦！」然後才要求小孩向服務員致歉。Yoyo指在小孩的認知中，不小心並不是錯，而他的不小心卻換來爸媽激烈的反應，還未道歉就先被責罵。「打翻水杯後小孩可能已經很害怕，心底也覺得不好意思，而大人的責怪會加深罪惡感。」多種原因影響下，讓小孩潛意識中以沉默來逃避整件事情。
幼兒因社交經驗少而拒絕道歉
另外，Yoyo特別指出不願道歉的情況較常發生在幼兒上，她估計是幼兒社交經驗少，較為自我中心，當升上小學接觸更多同輩、有更多生活經驗後，會慢慢理解各人有不同感受，和明白道歉的意義和作用。在小孩學會致歉前，Yoyo建議以下三個處理方法：
1：除了對不起、Sorry等直接道歉字眼，可嘗試給予其他選擇，例如不好意思、點點頭、握握手、拍拍膊頭等等。
2：與小孩一同致歉，讓他知道爸媽與自己站同一陣線。
3：以身作則，爸媽犯錯時亦向子女致歉，例如弄壞玩具、買漏零食，讓小孩知道每個人都會犯錯，道歉也不是羞恥的事。
Yoyo提醒家長不應以小孩的缺點向對方說情，例如「唔好意思呀，我個仔而家未識道歉，我代佢講聲唔好意思啦。」這等到把矛頭指向他，有機會傷害自尊心。
【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！