【幼兒行為知多啲】小孩做錯唔肯道歉？3招讓孩子理解犯錯非羞恥

除了犯大錯，當日常生活中發生小意外時，說聲對不起、不好意思，對大人來說是自然不過，但很多幼兒卻怎樣也不願開口，讓爸媽感到十分尷尬。心澄輔導及顧問中心輔導心理學家吳加垚（Yoyo）表示這是因小孩對犯錯、認錯的理解與大人不同，又或社交經驗較少而拒絕說對不起，她建議家長多給予空間和耐性。

過份強逼會讓小孩對致歉反感，日後同類事情發生時反應更大。

在學習解決方法前，不妨先回想，當小孩犯錯時，你的第一反應是怎樣呢？Yoyo以外出用餐時打翻水杯為例，很多家長都會說：「乜你咁論盡㗎？整污糟晒啦！」然後才要求小孩向服務員致歉。Yoyo指在小孩的認知中，不小心並不是錯，而他的不小心卻換來爸媽激烈的反應，還未道歉就先被責罵。「打翻水杯後小孩可能已經很害怕，心底也覺得不好意思，而大人的責怪會加深罪惡感。」多種原因影響下，讓小孩潛意識中以沉默來逃避整件事情。

幼兒因社交經驗少而拒絕道歉

另外，Yoyo特別指出不願道歉的情況較常發生在幼兒上，她估計是幼兒社交經驗少，較為自我中心，當升上小學接觸更多同輩、有更多生活經驗後，會慢慢理解各人有不同感受，和明白道歉的意義和作用。在小孩學會致歉前，Yoyo建議以下三個處理方法：