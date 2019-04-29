【幼兒行為知多啲】手多多隨處摸愛挖鼻？忌責怪恐嚇宜轉移注意力

外出時，手多多的小孩總讓爸媽們十分頭痛，不是亂碰商店或桌上的東西，就是坐車或吃飯時不停扭來扭去，有時更會做出讓爸媽哭笑不得的舉動，例如氣定神閒地挖鼻孔。心澄輔導及顧問中心輔導心理學家吳加垚(Yoyo Ng) 表示撇除患有過度活躍症的可能性外，小孩「周身郁，無時停」的情況有三個原因，一時對萬物感到好奇，二是感到沉悶，三是如《狼來了》般希望以此來吸引大人的注意力，她建議家長可以攜帶小玩具讓子女轉移注意力。

（Getty Images） 對萬物感到好奇是小孩的天性，而用手直接觸碰是他們探索的方式，Yoyo認為或許小孩也記得爸媽的教導，但在好奇心驅使下，加上自制力不足，因而念頭一產生便立即行動。 另外，小孩缺乏耐性、需要不斷尋求刺激也是原因之一。對於大人來說，坐半小時車、從點菜至上菜間等待10分鐘是很平常的事，對小孩來說卻是一萬年那麼久，這一萬年間沒事可做，便惟有把周遭物品當成玩具。面對這情況，Yoyo有以下5個建議：

1：預先約法三章：去特別場合如展覽、高檔地方時，先向小孩預告逗留或等待的時間，以及應有的表現。 2：攜帶玩具：按小孩的喜好攜帶簡單的解悶小物件，例如玩具車、畫簿和顏色筆、繪本等。 3：以口頭讚美代表物質獎勵：Yoyo指守規矩是小孩應要學懂的本身，長期以物質來作獎品會變成交易，日後更有可能反過來，讓小孩以此要脅來得到想要的東西。 4：以不騷擾他人的情況下，接受小孩有限度的活動。 5：電子奶咀猶如毒品，可一不可再。

另外，在公眾場合挖鼻屎、不斷玩口水等涉及衛生的行為也是爸媽們感到尷尬的情況，Yoyo指這可能是小孩純粹想娛樂自己。對大人來說，挖鼻孔、吹口水波就是一個骯髒行為，對小孩來說卻樂趣無窮。轉個角度想想，用嘴唇便能吹出無限量的口水波，把手指伸進猶如聚寶盆般的鼻孔轉兩轉便能得到一粒鼻屎，就像遊戲般有趣。除了覺得有趣，Yoyo指挖鼻屎、玩口水也是小孩探索的方法之一，就像在嬰兒時期用嘴巴四處咬東西一樣。當小孩稍為長大，有衛生概念後，便會逐漸停止。

不應以大人準則來定錯對 要處理這行為，Yoyo有以下3個建議方法，同時提醒爸媽不要以成人的喜好或對錯準則來批評小孩，大人會認為這是不雅行為，小孩或許只是覺得鼻孔痕癢而挖一挖，如家長嚴厲地阻止或教訓，會讓小孩以為這是嚴重的錯，因而留下心理陰影。

1：不應責怪或恐嚇小孩，例如「再係咁就無人鍾意你！」，宜以中立態度阻止。 2：告訴有可能導致的後果，例如會病從口入，又或影響別人情緒。 3：留意小孩會隨處挖鼻孔，還只是在你面前才會進行。如果是後者，便代表小孩不是沒有自制能力，而是想引起你注意力，家長可嘗試多回應，不要冷落小孩。

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