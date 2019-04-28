【幼兒行為知多啲】唔肯叫人等於無家教？5招改善孩子緊張怕醜

互相問候是社交時很自然的事，但很多小孩與親友碰面卻緊閉嘴巴不願打招呼。心澄輔導及顧問中心輔導心理學家吳加垚（Yoyo）表示除了性格害羞，亦可能因情緒而拒絕向別人問好。

Yoyo表示不同年紀的小孩會因不同的原因有此行為，她指出6歲以下的幼兒不願叫人是很普遍的行為，背後原因多是不理解。「在幼兒世界中，通常只有親人和陌生人兩類，對於陌生人會有『又未見過你，點解要叫你』的想法。」 上小學後，因為生活圈子擴大、社交經驗增加及學習禮貌概念後，大部份小孩都會願意與陌生人打招呼，如仍然拒絕，原因可能是特別討厭某一個人、刻意反抗父母指示，又或想引起注意。Yoyo建議家長可以先留意小孩的反應再對症下藥。

提供空間予害羞、緊張型小孩

「其實小孩適應力不如成人，在陌生的場合一下子看到許多陌生人，當然會十分緊張，要他們立即叫人不是易事。有些大人又十分熱情，一見面就對小孩又摸又捏、不斷問問題，『返學開唔開心？』『琴日去咗邊度玩吖？』這對小孩來說可能很恐怖。」對於害羞的小孩，Yoyo有以下建議：

1：給予心理準備—向小孩預告將會去哪裏、做什麼和遇到多少人，亦可以對方的照片輔助，讓他知道對方不是陌生人。 2：給予選擇權—除了說「姨姨早晨」，不妨讓小孩選擇其他打招呼方式，例如轉為「Hello」、點點頭、揮揮手等等。 3：給予熱身時間—不急著打招呼，大人可先各自吃飯喝茶聊天，至娶會中途再嘗試與小孩溝通。 4：先向親友說明情況—爸媽不妨先跟親友表示子女較害羞，讓對方體諒。 5：強迫或會弄巧反拙—家長或會怕別人認為自己沒家教，而不斷鼓勵小孩張口，但過份鼓勵會變成強迫，反而引起小孩反感，又或讓他種下「因為這個叔叔而讓我很難過」的想法。

心澄輔導及顧問中心輔導心理學家吳加垚。 個別情況宜先向小孩了解 如小孩並非天生害羞，只是在某場合、或不願向某人打招呼，Yoyo建議家長不要一來就直接問「點解唔打招呼？」「係咪唔鍾意佢？」這樣或會增加小孩的難堪；可以先留意行為，再陳述表現，向小孩表示理解，再慢慢引導找出原因，例如「我見到你一見到舅父就皺眉又檸轉面，好似唔太開心喎，你係咪唔鍾意舅父？」

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