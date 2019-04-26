【另類教育】三個小孩都不上幼稚園　媽媽：先要透徹了解小朋友

在孩子甫出生，家長已要積極地為子女選學校，尤甚是多人爭相報讀的名校，報名和面試訓練更是要及早準備，惟恐落選。不過，曾是中學教師的媽媽Annie卻不為3位孩子選讀幼稚園，選擇大部分時間都在家教養。大女現時已升上主流小學一年級，適應得很好。Annie認為，在家教養自己的小朋友，學什麼不是最重要，反而是認清教育的目標和控制情緒才是首要。 攝影：鄭子峰

小朋友的性格、潛能，與早期教育息息相關。 擁有15年教學經驗的Annie，在大女Maisie出生時，其實仍未有不讓孩子上幼稚園的念頭。「其實做老師時都幾同情家長，我教中學嘛，他們對子女可做的事情不多，想了解子女的想法亦無從入手。」她從學生身上看到，很多表現和行為都是在他們父母、成長環境等等因素所影響，有時恨不得可時光倒流，為他們「撥亂反正」。 隨着自己的小朋友出生，Annie便接觸了更多有關幼兒教育的資料。而到了Maisie一歲半、次子Felix快將出生時，她便轉為半職教師。「其實工時差不多，但課堂數量少了，有更多時間和學生相處，令我更感到早期教育對小朋友的性格、潛能發展是極其重要，這些到了學校已無法改變。」她說。

雖然意識到孩子的早期教育很重要，但Annie仍然把Maisie送到幼稚園上學，到了K2時，大女便開始要學習執筆寫字。她觀察到Maisie很享受寫字，但惟獨寫「火」錯了很多次。「她很不喜歡讓人捉着手寫字，看到她在校寫的都對，但回家自己寫就錯，我又不忍心一寫錯就擦掉。有次她改正了很多次後，跟我說：『不如你寫。』我就知道她已經失去寫好這個字的信心。」她就讓Maisie帶着寫錯了的功課回校，不料收到幼稚園老師的電話問：「你有為Maisie跟功課嗎？」

這一條問題不禁令Annie反思：孩子功課的對錯，是家長的責任嗎？學校不能容許小朋友重複犯錯嗎？學習是不是不能有差異？

Felix不上幼稚園，但也會每星期上中、英文課。 「我家一直都沒有電視機，而學校早前有張工作紙要求學生記錄生活，例如看電視時間、吃多少水果，我們沒有填看電視的時間，就被老師寫上：沒完成工作紙。」種種的教育框架下，終於令Annie為Maisie退學，亦決定次子Felix和幼女Charlotte也不會報讀幼稚園。 在家教育 不等於阻止孩子識字 大女Maisie現時已升讀小一，很快就適應了學校的生活，而她仍然是勇於發問、勇於表達自己的小女孩。不過Annie認為幼稚園的學習不多不少仍會有所影響，「應該很多家長都認同，小朋友會認為老師是知識的來源，有教就識，沒有教就不用學識，學生沒有自主學習。」她說。

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現時4歲的Felix沒有入讀幼稚園，但每星期有外出上中、英文課，平日有親子伴讀，在日常他想識字、有興趣發問時，父母也會很樂意去教他。平日，他可能會跟着媽媽去買餸、去附近的遊樂場玩耍、去玩平衡車，有時會去逛逛博物館，有時也會隨Annie到外地工作。

Annie認為，很多人都會問：「不上學在家可以做什麼？」，「可做的事情可多了，但最重要的是家長要認清和堅持實踐Home schooling的目標」。例如，父母認為學校有框架限制子女的成長，但父母又會不會無意中強迫孩子複製自己的看法？又例如，父母變得24小時面對小朋友，情緒也能控制得到嗎？

信任孩子、了解孩子、控制情緒，無論孩子接受何種教育，這3項也是很重要。 必須認識自己、孩子的能力 「家長其實有很多恐懼。」Annie說，小朋友一放鬆，父母就會擔心他們會從此「練精學懶」，不信任孩子的性格和能力。「例如，小朋友上次有執拾玩具，今次可能累了，又或是想遲些才執拾，父母就會很緊張地要他們執拾。」Annie說Felix有時也會不願執玩具，或是不願幫妹妹執拾，不過她認為一切的教育也要家長的心態配合，若然家長足夠了解小朋友，可能就會知道他是在撒嬌，或是有其他需要。「家長要接納小朋友的需要，信任他們，我容許他們一次半次不執拾，下次再問他願不願意執拾。」 Annie明白家長慣於用大人的眼睛看小朋友，其實只要努力觀察小朋友，理解小朋友的需要，完全接納小朋友，對孩子的教養必然有所得着。「父母是一生一世的，我們大家也是『在職培訓』去面對每天的挑戰，但學會了互相信任、了解，持續去學就能面對未來更多的挑戰。」她說。

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