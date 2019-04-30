【矯正坐姿】防寒背近視　淘寶現多款古怪神器稱可助寫字腰背挺直

坐姿不正有機會導致近視、駝背，後果嚴重。想改善小孩的坐姿站姿，除了靠意志，有時也需要用工具輔助，以下在淘寶找到的6款神器，聲稱可以幫小孩看書寫字時保持正確姿勢，雖然外表騎騎呢呢，但不少買家都表示有用。 （網上圖片）

這款售價人民幣38元、由三款長木拼成的十字架指可以幫小孩糾正姿勢、保持視力，只要用附帶的繩子把十字架綁在背上，就可以保持腰骨挺正，而且尺寸還有分大號和小號，適合大人小孩。賣家更附上多張由軍人配帶的照片，表示氣宇軒昂的軍人也是用此十字架來訓練，看來十分有保證有賣家購買後分享效果不錯，表示「有一股松香味，值得推薦」、「簡單實用好操作」，亦有買家指「不知道怎麼綁，也沒有教學視頻……」、「冬天衣服穿的多不好綁」。 搜尋標題：防近視坐姿矯正器支架兒童寫字姿勢糾正儀視力保護器預防孩子

按圖即睇十字架矯正器用法：

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二：不鏽鋼十字背架 這款十字架的設計與上面的木架相似，只是材料換上不鏽鋼和魔術貼背帶，即使一人也能自己帶上，而且上方的支架較長，連頭部也可固定，讓整個身體保持筆直。資料指帶上後想駝背也駝不了，只要每天堅持使用，就能讓你氣質出眾。有賣家指使用後「頭抬起來了」。 搜尋標題：兒童視力保護器預防近視小學生防近視坐姿矯正器糾正寫字姿勢儀架

即睇不鏽鋼十字背架用法：

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三：頭部支撐寫字袈 這款寫字架的目的也是保持腰背挺直，但支架可以固定在桌邊，橫向的皮架則可以抵在前頸和下巴，當小孩想向前傾時，就會被支架擋住，支架還可以調較高低和長短，配合小孩的成長，十分貼心。有買家使用後表示「孩子挺喜歡用的。姿勢也正確了。不用吼了。」「買了很多糾正孩子坐姿的，就這個孩子能接受。現在天天用。非常不錯。」「寶貝比我想像中的還要好！不得不得豎起大拇指。」不過記者就懷疑，如果使用時小孩不小心睡著了，會否被橫向支架長時間卡著而窒息…… 搜尋標題：坐姿矯正器小學生兒童視力保護器防近視姿勢糾正儀防近視寫字架

即睇頭部支撐寫字袈用法：

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四：床上看書架 功能強大多功能支架，可以看書、看平板電腦或手機，是閱讀愛好者和頸椎患者的福音，可以防止閱讀時與眼睛距離過近。書架可以調較高低，亦不需夾子固定，最方便的是看累了就可直接睡覺，不用先拆下來。不過如果用作看書，翻下一頁時挺麻煩的。而且看上去有點像植物人…… 搜尋標題：床上平躺坐看書架放書架閱讀架 臥床平躺用懶人手機支架看書神器

即睇床上看書架用法：

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五：防近視寫字板

較低調小巧的坐姿矯正板，前端有一支架可以提起及抵著前胸，讓小孩自然抬起頭，與書木保持正少30cm距離，防止駝背，不會再趴在桌面。有買家指「看似簡單，但是科學，希望用上了，不近視！」「孩子看到很新鮮感興趣，拿到就自覺使用了。」 搜尋字眼：預防近視坐姿矯正器小學生兒童寫字姿勢矯正器架寶視亮視力保護器

即睇防近視寫字板用法：

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六：防近視紅外線魔術筆 一筆五用的矮正筆，包括中性筆、圓珠筆、鋼筆、自動鉛筆和可擦筆，最神奇的是有智慧監測功能，當紅外線測到小孩眼睛與筆距離太近、姿勢不正時，筆尖就會自動回縮，當調整回正確姿勢後，筆尖就會自動彈出！有買家表示比用背帶更好、「貨真價實，孩子立馬吧胸挺了起來」, 「現在小孩子習慣性會挺直身子寫字了」「筆拿歪了就沒辦法寫字，頭太低也會感應無法寫字。」「還是有一定效果。就是左手用不了，只能右手用。」 搜尋標題：YS/益松正姿護眼筆小學生防近視筆兒童正姿筆多功能智能筆感應正資筆坐姿矯正器糾正寫字姿勢鉛筆矯姿筆

即睇防近視紅外線魔術筆用法：