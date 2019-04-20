【夫妻關係】孩子出生兩年後　僅三成媽媽表示還愛著丈夫

有了孩子後，父母們的心態或多或少都會有所改變，連夫妻關係也會被孩子影響到。日本一個研究指，小朋友到了兩歲時，僅三成多的女性表示還愛著丈夫，愛情急速冷卻，其中一個原因是她們認為丈夫沒有做好爸爸的角色。

日本 Benesse 次世代育成研究所訪問過300對夫妻，研究從太太懷孕到小朋友兩歲那四年的心境變化。調查指出，最初懷孕時超過七成女性認為自己很愛丈夫，但到了孩子兩歲時，只剩下34％還愛著對方。，小朋友出生後，「感覺自己真的愛丈夫」的妻子比例會顯著下降。小朋友0歲時為45.5％，1歲時為36.8％，到了2歲更跌至34.0％。另一方面，儘管認為自己真正愛妻的丈夫比例與妻子一樣減少，但下降的速度比妻子慢。

丈夫沒有做好「爸爸」令人心淡

許多日本媽媽表示，小朋友出生後另一半卻沒有切換至「爸爸模式」，是最令人無法接受。妻子為了育兒哺乳大小事，每天睡眠不足，丈夫卻依然悠哉參加喝酒聚會，週末把妻小丟在家自己去消遣，毫不體貼妻子的辛苦，造成夫妻間的甜蜜感情日漸淡薄。丈夫有沒有為家庭付出時間心思，參與家務和湊仔；常說「他好像便便了」、「我工作很忙很累」，一副事不關己的模樣，也會讓妻子對丈夫失去信任，心灰意冷。