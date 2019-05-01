【夫妻關係】點解結婚後不斷肥？　研究：吵架越多越會肥

有沒有發現拍拖、結婚後，體重一直向上攀？原來女性有另一半之後，愈來愈胖亦有根據。萬一和另一半生活不是太和諧，經常吵架，更是令脂肪容易積聚！

（PhotoAC圖片）

夏天來臨了，一眾女士都想減肥瘦身，有沒有想過你肥胖的來源其實是你的另一半？

俄亥俄州立大學早前找來了43對年齡介乎24至61歲、結婚3年以上的夫妻進行調查，發現夫妻之間經常吵架，又或是曾患上抑鬱症的伴侶，每小時會比平常人少消耗31卡熱量，而體內的胰島素和三酸甘油脂濃度則較高。原來胰島素會把熱量轉換為脂肪，把進食的食物更易轉為脂肪累積，令人難以瘦下來！

即使夫婦關係幸福，原來也有變胖的誘因。根據英國研究，同居3個月以上的情侶平均會長胖1.36至1.84公斤，夫婦在婚後一年亦會增長1.84至2.27公斤！據2014年英國醫學網站UKMedix的統計，有43%女性有了另一半後都會變胖！