無輻射照脊椎　理大研發輕便儀器助大規模篩查脊柱側彎

脊椎側彎是香港青少年常見的脊柱疾病，估計有3%至5%青少年患有此問題，尤以14至15歲女孩子比率較高，近年青少年的發病率更見上升趨勢。過往病人只能使用X光檢查，但身體承受的輻射或會增加未來患癌的風險。香港理工大學研發了一套無輻射的輕便三維超聲波系統「Scolioscan Air」，有助醫院和學校為學童進行大規模篩查，盡早接受治療。 攝影：王淑君

鄭永平教授示範儀器。 青少年處於身體快速發育的階段，一旦出現脊柱側彎的問題，約有15%青少年患者病情會惡化，令脊柱出現中度或嚴重彎曲，最後需要佩戴背架或做手術治療。 目前，患者需接受X光檢查評估脊柱，不過由於輻射因素影響，患者只能6至12個月進行一次檢測，而且據丹麥研究，25年前因脊柱側彎接受過X光診斷的青少年，日後患癌率為4.3%，是當地人口患癌率的5倍。為解決X光為惟一診斷方法的窘境，理大於2016年已研發出無輻射的「Scolioscan」，減少患者接受X光檢查的頻率。而今年，理大更進一步把重150公斤的「Scolioscan」儀器縮小為僅重5公斤的「Scolioscan Air」，方便機構或學校為學童進行大規模篩查脊柱側彎。

無使用年齡限制 準確測出側彎角度

研究團隊由生物醫學工程學系系主任及梁顯利生物醫學工程教授鄭永平教授帶領，他表示理大早已掌控三維超聲波成像技術，繼而進一步研發出「Scolioscan Air」，僅需30秒掃一次兒童的背部，屏幕便已可以顯示出立體的脊椎形狀。「由於是3D影像，無論脊柱側彎的角度或是駝背的幅度也能計算得到。而X光是二維影像，假如要看到駝背幅度，便需要兒童從側面再拍一張X光片。」他說。

理大是次研發的產品，不設使用者的年齡限制。（Stocksnap圖片） 他又指此技術並不設使用者限制，「曾經有媽媽帶2歲小朋友求診，從肉眼看來背部側彎嚴重，但用超聲波成像檢測後發現，並不是由脊柱側彎影響，而是盆骨不平衡而造成」。他補充，據臨床實驗證實此創新技術非常可靠，量度脊柱側彎度的準確率可媲美X光檢查，而且能提供椎骨旋轉和有關肌肉的資料，構建三維脊椎模型，讓醫療人員多角度分析脊柱影像。 鄭教授希望「Scolioscan Air」能於明年推出國際醫療市場，不僅用於篩查方面，更可應用於監查治療成效、預測病情，協助醫護人員為患者訂造個別的治療方案，同時減少患者接受X光檢查的次數。 暫時未能取代X光

雖然此產品能快速檢測學童是否患有脊柱側彎，但仍未能取代X光檢查。「一來，本港醫療系統仍用X光成臨床檢測診斷標準，因此學童若被檢測出脊柱出現側彎，仍需接受X光檢查以確診；二來，X光片能提供較多骨頭的訊息。」鄭教授解釋說，而他亦希望日後能把三維超聲波技術推展到檢查乳癌和肝癌等方面。 「Scolioscan Air」於今年4月於日內瓦第47屆國際發明展奪得3項獎項：俄羅斯特別大獎、評判特別嘉許金獎，及優異獎。

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