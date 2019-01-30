DHA促進足月BB空間學習及記憶力　理大研新發明提升母體吸收

DHA能有效補充早產BB的腦部發展所需，香港理工大學（理大）今日舉行記者會發布創新納米包膜科技研發成果，研究團隊採用了玉米以往被棄用的食用蛋白，製作包膜材料，令DHA能更有效地被人體吸收，促進腦部、腸道和胎盤攝取。 理大應用生物及化學科技學系教授黃文秀稱，他們利用懷孕老鼠的後代進行追蹤研究，發現DHA不只有助早產嬰兒的腦部發展，對足月寶寶同樣有用，提升空間學習和記憶能力。 攝影：王淑君

王奕博士（左）、黃文秀教授（中）、張智良先生（右） DHA是一種天然存在於母乳和魚油的奧米加3脂肪酸，是促進腦部功能和發育的重要元素。準媽媽在懷孕期間，可以在日常飲食之中吸收到足夠的DHA，再透過胎盤傳送給胎兒。不過，若準媽媽在懷孕後期的口味改變，不能從魚類等食物中吸收足夠DHA，便需考慮服用DHA補充品。不過，DHA是高度不飽和脂肪酸，很容易在服用後、人體吸收前，已被胃酸降解，令媽媽不能有效地吸收得到DHA。

為了克服這個挑戰，理大應用生物及化學科技學系助理教授王奕博士、該系教授黃文秀率領研究團隊研發使用一種可食用的玉米蛋白──玉米醇溶蛋白（Zein）來製作納米包膜，包裹魚油，在胃部整個消化過程中保護魚油中的DHA免被胃酸降解。黃文秀教授指：「這種玉米蛋白是在粟米提煉完油、粟粉後，剩下的食用蛋白，一般用作餵飼。我們利用這種物質作為材料，而且過程簡單，成本低廉但有成效。」王奕博士補充說：「除了對玉米敏感的人士外，這種包膜是可食用、沒有副作用。」惟此項技術仍未在臨床試驗，距離推出市場的日期仍以年計。

DHA可以透過胎盤和母乳，讓BB吸收。（GettyImage） 鼠B吸收DHA更聰明 研究團隊利用懷孕老鼠的後代做追蹤研究，發現老鼠媽媽服用高劑量納米包膜魚油組的鼠B腦部海馬體，即主宰長短期記憶、空間定位能力的部分，有較多的腦源性神經營養因子。鼠B們的十二指腸及空腸DHA含量都顯著較高，反映DHA受包膜保護下未有被胃酸降解，另外其腦部、肝及血清的DHA含量都較高。 這組老鼠BB對新事物更好奇，而且在Y型迷宮中，亦表現出較佳的空間學習及記憶能力，比其他沒有服用魚油，或是服用低劑量納米包膜魚油，以及普通魚油組別的能力更出色。

黃文秀教授指，暫時並沒有數據指孕婦或幼兒是否攝取愈多DHA愈好，而現時亦只有中國和歐盟對DHA有建議攝取量，一般只要一星期食2、3次魚類也能吸引到足夠的DHA。王奕博士亦指，是次對老鼠進行的實驗，所謂「高劑量」是貼近建議攝取量，並沒有超出建議。

黃文秀教授補充，以往不少研究指出DHA有助早產BB的腦袋發展，而這次他們發現DHA對促進足月BB的腦部發展亦有正面的幫助，是一項嶄新的資訊，期望有助日後的研究發展。