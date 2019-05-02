《復仇者聯盟4》是什麼？德國電視電影設年齡限制｜德國紅蕃媽媽

兩兄弟半哭半鬧，目送爸爸開車走。 爸爸不是公幹也不是要離家出走。只不過，他去看全城熱爆，社交網絡洗版警告「劇透死全家」的電影《復仇者聯盟4》。 （圖片由德國紅蕃媽媽提供）

《復仇者聯盟4》（電影海報） 我們在香港，除了三級片外，好多兒童電影都沒有年齡限制，只要是卡通或這類漫畫改篇，都合家歡一起去看。而我在社交網絡看到許多香港家長朋友打咭，帶幼稚園程度的孩子去觀看該電影。我身旁的蕃爸也大驚：這套電影好暴力喔，而且小朋友也不會明白，為什麼要帶小朋友去看這套電影呢？ 蕃爸一臉問號，是因為德國沒有這支歌仔唱。

我是有了小孩後發現。原來在德國，即使兒童動畫電影，電視節目和電玩遊戲，全部都有年齡限制FSK（Freiwillige Selbstkontrolle）。這個德式PG家長指引是由電影工會建立的一個組織去負責劃分，性質相類似香港通訊事務管理局電影、報刊及物品管理辦事處，不過就不屬於任何政府部門，所以只提出年齡建議並沒有執法權。就是說，作為兒童監護人或父母，若要帶孩子進戲院看一些不適合該兒童年齡觀看的電影，戲院職員也不能拒絕你入場。然而，基本上絕大部份德國家長也會參考工會提出的年齡建議去為小朋友選擇適合的影視娛樂。

那麼，究竟德國小朋友有幾何去睇戲？

平時兩兄弟的活動。 這邊家長文化，就跟香港大大不同。作為兩孩之母多年，接觸的家長朋友時間也不短，他們都好努力守住死線：越遲給小朋友看電視就越好。 大部份家長，大概會在小朋友上幼稚園小一預備班（高班）給他們觀看電視，時間大約半小時，若小朋友不曾提出過想看電視，就不會主動開電視。德國人認為，過早看電視，除了影響視力外，也會削弱孩子的創造力。所以，寧願讓小朋友外出踩踩單車，在公園玩玩沙泥，發揮一下想像力，好過留在家看電視。我也入鄉隨俗，效法其他媽媽。所以，吾家兩兄弟都在幼稚園年紀才看電視，而且是週末半小時，又或生病時才開。

兩兄弟非常珍惜看電影的時間。 看電視已這樣把關，相信大家都心裡有數，有幾多德國父母會給幼童玩手機。看電影，大概一年一兩次吧。FSK建議這套「劇透死全家」是適合十二歲以上有家長陪同下的兒童欣賞。不過當天蕃爸去看，就沒有碰見家長陪同去看。我不會以偏概全，說因為這樣代表所有德國家長不會帶小朋友去看。因為有次看星戰，蕃爸就看見有家長朋友陪同八歲的的小朋友去看。 上星期就有新聞報導指，世衛建議五歲以下兒童不應使用電子屏幕超過一小時。聽上來好像天荒夜譚。我相信，無論德國父母也好香港父母也好，有誰不曾為孩子好好著想過？可能你會酸溜溜，覺得德國許多設施，活動和教育也好配合兒童發展，香港就無可能，去公園玩又怕白紋伊紋。事實，我也認識許多香港媽媽，真的很少給孩子看電視，常常帶小朋友去公園玩。做或不做，其實也是家長本身，畢竟，給孩子開電視，總舒服過隔天就開洗衣機清洗那堆黏滿泥巴的童服。讓孩子一人一部手機潮玩新遊戲走上高科技，又好像有型過滿手泥巴指甲綑黑邊的鄉巴孩。 話說回來，我怎樣收拾兩兄弟因為不高興爸爸去看電影而彆扭的殘局？ 吾家小孩，其實跟許多同齡的德國小朋友一樣，都不知道什麼是復仇者聯盟，極其量可能聽說他們是超級英雄，好勁，偶爾跟其他小朋友玩玩「我是這個超級英雄、你是那個超級英雄，大家都好勁，然後互相拯救」之類騎呢遊戲。他們生氣，不是因為無份看電影，甚至完全無意欲想去看！生氣，只不過是因為爸爸一個人去吃爆谷他們沒份兒，爸爸看完電影把爆谷帶回來，主子們都息怒了。

紅蕃媽媽德國生活紀事 簡介： 紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。

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