德田李兆強小學變模擬城市玩住學英文　校長：學生不能一味催谷

角色扮演遊戲有誰在童年時候未玩過？但如果可以全校一齊玩，就未必人人試過。聖公會德田李兆強小學連續13年舉辦「SimCity」真實版，於每年4月份，也會把學校打造成以英文為主導的模擬城市，學生不用坐定定在課室上課，只需拿著SimCity的「護照」，便可游走於由課室改造成的小戲院、果汁店、旅行社、咖啡店、理髮店等模擬店鋪，條件是以英語對答。放下教科書，學生盡情投入扮演不同職業與公民的角色，配合迫真的道具與場景，與好朋友或家人一起玩，頓時忘記自己置身在學校之中。 攝影：羅國輝

聖公會德田李兆強小學校長李偉栢(左)認為要學生學好英文，激發興趣十分重要。 深受九龍東家長歡迎的地區名校聖公會德田李兆強小學，每年升中獲派英中的學生高達六成以上，學校著重學生多元化發展，校長李偉栢表示最希望學生可以「又叻又乖又開心」。



Police Station (SimCity Branch) 李校長說：「要做到又叻又乖又開心，我們不能要求過高，但亦不能要求太低，要合乎標準，如果只求Happy，六年後你接到成績表可能就不Happy了。但現在的學生不能一味催谷，要激發他們的興趣，舉辦SimCity可以讓學生有趣味地達到目標，學生有得著，家長開心、當然也不能令老師有太大壓力。」

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負責全校英語發展的外籍老師Miss Carola(右上)，今年新設日本文化館，讓學生嘗試做壽司師父。 單靠課堂學習枯燥乏味 李校長認為學習語言首要條件是語境，雖然在香港英文已經很普及，但始終非本地學生母語，你去超級市場、酒樓、茶餐廳也是講中文，缺乏語境令不少學生覺得學英文很困難。 「如果學生去了外國讀書，英文就不成問題了，所以學校單靠上堂、默書、測驗及考試來提升英文能力，會令學生會覺得枯燥乏味。如果他們生活上是缺乏語境，我們就想辦法打造一個語境，SimCity最明顯的特色是好玩，小朋友最愛玩耍，而角色扮演又是小朋友最喜歡的活動之一，讓他們覺得英語是有趣的，可以活學活用。」李校長說。

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把禮堂改造成自制賽車練習場，拿著自製的「戰車」與同學在一條8米長的賽道上一較高下。 其中最受歡迎的場景是將操場改成NBA現場，邀請具有NBA經驗的教練來教授籃球技巧，將美國籃球文化呈現學生眼前。另一個大排長龍的項目是在禮堂搭成8米長的賽道，學生要先閱讀英文說明書，組裝出獨一無異的「戰車」落場參賽，注入豐富的「STEAM」元素。

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德田李兆強校監王麗芬女士(右)用行動證明她對SimCity的支持。 從活動中建立自信 「小學階段建立學生學習英文的自信心和興趣尤其重要，SimCity極富多樣性，令學生一面發揮自己長處，一面學習英語，累積成功的學習經驗。例如有藝術天份的同學可以用英語教同學畫圖畫，拉丁舞校隊的同學可以用英語教同學跳舞，英語能力較強的可以當小導賞員，招呼嘉賓。」 每年學校也會邀請不同嘉賓一同參與SimCity，當中更不乏著名英中校長。李校長說：「學生自己會用盡最大的努力去招待他心儀學校的校長，這可以為嘉賓帶來良好又深刻的印象；試過放榜日有校長親自致電給我，查詢SimCity當日招待過她的那位學生是否考到心儀學位，可以用這個方式與中學校長維持良好關係。」

布偶劇場由劃位到售票、帶位、查票及最後的表演，全部由4年級的同學一手包辦。 李校長笑言自己的語言天份不及校內的英文科老師，所以特別明白學生學外語的困難。 他說：「學習離不開興趣與閱讀，我喜歡長跑，會揀選外國出版有關長跑的書籍，觀看英文片集，我喜歡時事新聞，會觀看用英語報導的時事新聞。我記得上年有一位英文成績優異的畢業生，跟我分享自己的父母也不太懂英文，而她十分欣賞Lady Gaga，喜歡閱讀關於Lady Gaga的報導與MV，過程中令她的英文程度不知不覺提升了很多，到升中面試時，她扮Lady Gaga口吻說英文，最終獲得心儀的英中取錄。」李校長建議家長可以身作則，放下手機，拿起自己有興趣的書藉閱讀，與小朋友一起發掘閱讀的樂趣。