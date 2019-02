【Happy School】天主教總堂區學校走「國際化」教學生為自己選擇

學校轉型成功,宗校長指是學校領導層尋找新方向時「think out of the box」。當時校方得知港鐵開始計劃港島線西延,意味中西區會有所重整;他們又觀察到中西區本身有很多外籍人士居住,期望自己的下一代能在香港落地生根。在兩年間走訪了不同直資和國際學校,汲取推行國際化課堂教學的經驗後,學校就決定於2011/2012年度開展「國際化」教學課程,以「Nurture the student as global citizens」(培育世界人才)為宗旨。

豐富的國籍組合 助學生放眼世界

還未轉新課程之前,學校每級都有兩三個外籍學生,至今學校已有來自38個國家的學生,華裔及外籍學生比例接近一半一半,名符其實是家長口中的「國際學校」。但學校不會只重視英文,分班時無論中文英文都有第一和第二語言的課程,而中文會以廣東話及普通話教授。

宗校長指,學校的國際化課程其中一個重要元素是世界觀,雖然香港是國際大都會,但始終是個小地方,希望學生們的眼界可以更廣闊。其中學生的國籍組合配上主題學習,可以幫助他們放眼世界。「例如一年班講食物,很多教科書只會提及香港的早餐,但由於我們本身的學生組合已經是國際化,所以同學都能分享到不同家庭背景、文化背景會吃什麼東西。」另外學校亦會多跟非牟利組織合作,因為它們專門幫助地區上有需要的人,學生可以從食物、文化、需要,慢慢將視野延伸開去,接受不同的文化,願意幫助世界上有不同需要的人。