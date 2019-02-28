【Happy School】天主教總堂區學校走「國際化」教學生為自己選擇

十年前，中西區資助小學天主教總堂區學校全校只剩下9班，面臨殺校邊緣。到近年，其「國際化」課程和教學模式成為口裨，吸納了38個國籍的學生，自行分配階段平均每三名學生爭一個位。 成為受家長歡迎的「免費國際學校」，校長宗藹雯指全賴學校領導層願意跳出框框，殺出一條新路。同時，開放式的學習讓學生學懂如何為自己選擇，明白學習的目的和得著，是其中一個令學校成為「Happy School」的重要因素。 攝錄：陳鈺麟 李賢華 剪接：李賢華

學校轉型成功，宗校長指是學校領導層尋找新方向時「think out of the box」。當時校方得知港鐵開始計劃港島線西延，意味中西區會有所重整；他們又觀察到中西區本身有很多外籍人士居住，期望自己的下一代能在香港落地生根。在兩年間走訪了不同直資和國際學校，汲取推行國際化課堂教學的經驗後，學校就決定於2011/2012年度開展「國際化」教學課程，以「Nurture the student as global citizens」（培育世界人才）為宗旨。 豐富的國籍組合 助學生放眼世界 還未轉新課程之前，學校每級都有兩三個外籍學生，至今學校已有來自38個國家的學生，華裔及外籍學生比例接近一半一半，名符其實是家長口中的「國際學校」。但學校不會只重視英文，分班時無論中文英文都有第一和第二語言的課程，而中文會以廣東話及普通話教授。 宗校長指，學校的國際化課程其中一個重要元素是世界觀，雖然香港是國際大都會，但始終是個小地方，希望學生們的眼界可以更廣闊。其中學生的國籍組合配上主題學習，可以幫助他們放眼世界。「例如一年班講食物，很多教科書只會提及香港的早餐，但由於我們本身的學生組合已經是國際化，所以同學都能分享到不同家庭背景、文化背景會吃什麼東西。」另外學校亦會多跟非牟利組織合作，因為它們專門幫助地區上有需要的人，學生可以從食物、文化、需要，慢慢將視野延伸開去，接受不同的文化，願意幫助世界上有不同需要的人。

不死記硬背 從體驗中學習 除了學生的組合國際化，學校的教學思維亦有國際學校的傾向，鼓勵學生從體驗中學習。今年學校的文學週以《西遊記》和《射鵰英雄傳》為主題，從郭靖的俠義精神連繫到社會的正義之士努力解決社區問題，幫助有需要人士。其中五年級的學生特別透過Design Thinking，代入中國文學角色去學習、體驗。在其中一個環節，學生們化身成郭靖，到街上訪問途人對解決社區問題有何意見，例如空氣污染、交通擠塞問題等。當學生整理好一些解決方法後，他們會用戲劇形式，以「降龍十八掌」、「九陰真經」等絕招演繹出來。另外，他們又可以寫信給區議員發表意見，明白自己將來有機會成為「inflencer」，可以在合情、合理、合法的情況下表達自己，影響身邊的人。

而低年級也會透過戲劇教育，用身體感受《西遊記》。學校邀請了一位猴拳師傅帶領學生模仿猴子不同的動作，體驗孫悟空的靈活醒目；同時認識人們如何將動物的動作化為一項武術，甚至乎是藝術。無論是Design Thinking還是戲劇教育，學生都不是死記硬背，而是從中理解、分析、應用、再創造，自己整合出屬於自己的知識。

與別不同的「教育觀」

曾經在傳統學校任教，宗校長指香港教育界很多時將重心放在「教」知識和技巧的部分，但其實最重要是「育」。知識和技巧並非不重要，但宗校長想大家反思其最終目標是什麼，「要考好試、取A升到band1學校，入到名校這樣就是一個目標？」她強調知識和技巧將來20年或者10年之後，老師都不用多教，但透過教學活動塑造出學生的個性、態度、價值觀，可幫助他準備面對將來的社會。

天主教總堂區學校校長宗藹雯 讓學生學習為自己選擇 從中得到Happy 面對瞬息萬變的社會，宗校長認為學生要懂得為自己的將來作出選擇。「Schedule of the day」就是其中一個對應措施。每天老師都會把整個教學流程寫出來，讓學生知道自己將會在課堂上學到什麼，然後老師逐步帶領學生學習，最後學生可以選擇參與鞏固學習及延伸活動。透過日常生活和課堂學習，宗校長希望讓學生更認識自己，作出一些對自己有益的選擇。 問到如何令學生愉快學習，宗校長指「Schedule of the day」也有幫助。當學生明白老師每個教學內容背後的原因，對老師有信任、安全感，學習的氣氛自然變得正面積極。「當你有成功感，知道自己有得著，自然會開心。而不是因為考到A就開心，或者因為少做一些功課可以去玩就叫開心。」學生知道自己個人在這個社會上的價值後，就會好好發揮自己。

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