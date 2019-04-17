【Happy School】向北歐取經　李金小學首設計6年正向教育課程

近月，教育界的壓力問題引起全城關注，亦有人說快樂的學校背後都是教師的汗與淚。順德聯誼總會李金小學早前有老師前往北歐「取經」，回來後獲得校長的支持，在校內推行6年的正向教育計劃。計劃推行到第2年，校內不只多了玩樂的地方，師生的笑聲亦是有增無減。 攝影：歐嘉樂

順德聯誼總會李金小學蘇碧婷校長 「正向教育是育人的工作。」順德聯誼總會李金小學蘇碧婷校長說：「小朋友的童年只有一次，如果6至12歲的小學階段也不開心，我們怎能期望他們有更豐盛的人生？」 她解釋，推行正向教育，並不是在學校之中只能說正面的說話，只能表現快樂的一面，而是大家都能包容每位同學的悲傷和不足，用正面的態度去接納現實中不同的事情。正向教育「Super+」計劃將是一個涵蓋6年小學課程的計劃，每年均有一個主題，去發掘學生的性格優勢，目前推行到第2年，蘇校長已感到學生多了笑容，老師亦同樣變得快樂，更有動力去教育下一代。

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每天2節的班主任時間也設有「情緒樹」的環節 很多人認為，北歐的教育出了名是令小朋友愉快學習，但並不適用於香港的教育制度之下。蘇校長也坦言：「只要教制不改變，學校有許多東西也不能變。」不過，也不代表只能墨守成規、一成不變。這2年，學校多了籃球機、足球機、跳飛機，在班房內有遊戲角、有桌上遊戲、有積木，讓小朋友在小息、午膳的時候和朋友玩樂。「其實這些設施花費不多，已足以為學生帶來快樂。」蘇校長說。 另外，在課堂的設置上，每天2節的班主任時間也設有「情緒樹」的環節，讓學生輪流把自己的名字貼在樹上不同的「公仔」之上，以表達當刻的情緒。負責推行計劃的葉碧君主任說：「老師可以從中觀察到學生的情緒，給學生一個機會表達背後的原因，避免被同學誤會他是冷漠、性格古怪，也給老師、同學有機會去關心他。」曾有一個學生在「情緒樹」上指出自己很悲傷，在細問下原來是她的媽媽患上癌症，令她非常憂心，後來老師和同學紛紛送上關懷和祝福。葉主任也強調，正向教育並非不能接受負面的事情和情緒，反而是引導小朋友如何正面去回應。

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多了玩樂的地方：

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Super+課加強學生人際關係 在計劃之中，校長多番指出：「一所快樂的學校，是讓學生感受到被愛。」而這一切是由良好的人際關係開始。 學生設有「Super+」課堂，教導學生正面建立人際關係。臨近母親節，學校安排學生嘗試把充氣的氣球放入衣服中，模仿母親十月懷胎。學生頂住「大肚子」行走、躺下，發現原來肚子會頂住，感覺非常不適，從中領略到媽媽的辛勞。在課堂中，學生之間的交流也很多，會互相打招呼、學習關心他人。蘇校長亦言，看到學生對人的包容和體諒比以前多了，「而且小朋友有被愛的感覺，做事就會更積極，熱愛老師、同學，熱愛學習」。

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不只學生，老師從中也獲得正向的力量。 一年級測考不計分 設做功課時段 蘇校長坦言，小學的教育亦是為學生的未來而準備，因為暫時不能完全脫離功課和考試。不過該校為了讓小一學生適應小學生活，上學期的測考和默書均不計分。 另外，該校在午膳後設有中文、英文、數學的做功課時段，有困難的學生可以趁機向老師請教功課上的疑難，而做完功課的學生亦能享愛和同學玩樂、閱讀或是打球的時光。而學生在學校處理好功課，在家便能與家長享受更優質的親子時間。 北歐的教育雖然無法全面在本地複製，但該校推行計劃後，蘇校長看到不只是學生更愛學習、愛上學，老師之間的關係也好了，工作文化變得正向、正面。「個個都很想教好一課書、個個都好想以教師去影響下一代，做好一個榜樣。我自己看，這個計劃亦激發老師繼續學習，繼續為下一代努力。」她說。

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