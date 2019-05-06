【兒童權利】家長怕蝕底是常態　專家：不要干涉孩子玩樂自主權

根據聯合國的《兒童權利公約》第31條，締約國承認兒童擁有休閒及餘暇之權利；有從事適合其年齡之遊戲和娛樂活動之權利，以及自由參加文化生活與藝術之權利。而自1994年英國政府將《兒童權利公約》擴展至英國其他屬土，包括香港，我們便一直是公約中的締約成員。但反觀香港兒童玩樂權益日漸被忽視，以最基本的公共遊樂設施來說，也滿足不到大部分的香港小朋友，到底我們的遊樂場出現了甚麼問題，而這些問題為甚麼一直未能解決？ 攝影：黃寶瑩

冒險遊樂場非最好 而是一個選擇

大家如果曾去過日本或歐洲旅行，也許會接觸到當地好玩的「冒險遊樂場」，甚至開始羨慕起來，並希望香港也能夠有類似遊樂場。智樂兒童遊樂協會總幹事王見好女士（Kathy）指，冒險遊樂場在不同國家也許不盡相同，會有不同的調整以配合當地文化，但都離不開以下共通點：

1.包含大自然元素，環境有植物，也可能有沙石、河流。

2.免費，以及有職員看守。

3.冒險遊樂場都是「未完成的遊樂場」(Semi-Finished)，讓小朋友自由發揮，運用遊樂場中的各種工具去建造屬自己心目中的設施。

而香港目前最大的問題是小朋友沒有選擇的餘地，香港的免費遊樂場都一式一樣，因為每當談及遊樂場時，部分政府部門的想法仍停留在購買組件的概念，方便日後的維修同時亦是一貫的做法。而遊樂場大致可分為四種類型，分別是Traditional playground（傳統）、Designed Playground（有設計的）、Creative playground（有各種零碎組件給小朋友自由組裝、玩樂）以及Adventure playground（冒險遊樂場）。香港的免費遊樂場大多數都是傳統式，而近來很受歡迎的屯門共融遊樂場則屬於Designed Playground，但數目不多，後兩者更是欠奉！冒險遊樂場並非遊樂場的頂點，每種遊樂場都能給予不同年齡小朋友的成長需要，因此相對而言，本港小朋友的確是沒有甚麼選擇。

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屯門共融遊樂場的成功意味著龐大的需求

屯門共融遊樂場自對外開放後，市民的反應十分熱烈，不時都可以看見遊樂場人山人海的情況。Kathy認為人流多正正是顯示社會需求大，供應不足，亦是為甚麼現時有不少商家看準市場，開放各式Playroom都相當成功的原因。

而Kathy在智樂兒童遊樂協會20多年來一直在推動香港遊樂場發展，當中面對最大的困難是政府內部行政的問題，她喜見無論是康文署也好，房屋委員會也好，都有一班有心人想去改變踏出第一步，但奈何這班有心人仍是少數，他們仍要和一些固步自封的行政人員角力。現時很多人都會標籤新一代的年輕人無創意、抗壓力低，但Kathy認為：「這真的不能全怪他們，看看我們創造了一個甚麼環境給小朋友玩樂，自然會有這個結果。」

家長「驚蝕底」低估小朋友能力

說到本港家長的心態，Kathy觀察到「驚蝕底」是一個常態。現在不少活動主張在「學習中玩樂」，家長期望小朋友能開心玩之餘又學到東西達致雙贏局面，但這種心態令玩樂變得不再單純！其次，現時屯門共融遊樂場人流旺盛，留意到部分家長會干涉小朋友玩樂的自主權，叫他們應該先玩甚麼再玩甚麼：「因為有些設施要排隊，家長希望小朋友能玩到所有設施才不會『蝕底』，因此會參考網上的攻略，要小朋友按次序去排隊。」

另一個常見的家長心態就是過分保護，Kathy舉例，很多人以為冒險遊樂場看上去更危險，可能有釘子、木板、車胎等，但事實上，冒險遊樂場的意外率比一般遊樂場來得更低！原因十分簡單，當你知道某樣東西危險時，自然會更小心，從而避免意外；相反，大家以為很安全的一般遊樂場，反而更容易掉以輕心頻生意外。Kathy明白家長疼愛子女的心情，但不要過分干涉他們玩樂的自主權，去剝奪小朋友作評估的學習經驗。她舉例：「一個攀爬架，小朋友爬到一半不再向上爬，是因為他害怕，他經評估後便不敢再向上；有小朋友爬到最頂，但不敢跳上來，因為他評估後覺得有危險便不去做。」家長應相信自己的小朋友在一定程度下有能力保護自己安全玩樂，以不傷害到自己、不傷害到別人為大前題去玩樂即可。

在冒險遊樂場的理念下，只要不是造成不可逆的永久性傷害都可以接受，甚至斷骨，因此外國人有句說話是「Better broken bones than broken spirit.」意思就是寧願給小朋友成長上遇挫折，也不願小朋友成為一朵溫室小花。雖說對部分家長來說，要接受自己小朋友骨折還是有點誇張，不過整體上香港家長的接受程度也在慢慢提升，開始學懂適時放手的重要性。