【自主遊戲】日本全國近3百個冒險遊樂場　自由玩沙砌木板車胎　

「冒險遊樂場」這個名字可能對香港家長來說比較陌生,不過亦是人之常情,因為在香港「冒險遊樂場」並不盛行。在遊樂場前加上冒險兩個字,最主要是想帶出風險這個概念。在小朋友的平時接觸的卡通片也好、故事書也好,每當主角涉及冒險之旅的時候,必定會遇上各式各樣的「風險」,航海的主角會遇上驚濤駭浪、勇者救公主會遇上凶猛火龍,因此冒險遊樂場說穿了就是小朋友在可以承擔合理的風險程度下自由玩耍的遊樂場!

「玩樂設施」來自想像 對抗小朋友被控制的生活

上文提及冒險遊樂場目的在於讓小朋友在可以承擔合理的風險程度下自由玩耍,用中文來演繹可能會略為冗贅,皆因冒險遊戲場本身就是由歐洲傳入,因此英文則來得更簡潔易明「play freely at your own risk」!而冒險遊戲場的概念於70年代傳入日本,目前在亞洲區來說,冒險遊樂場的建設在日本可以說是走得最前的國家,在日本全國共有291個這類冒險遊樂場。

而冒險遊樂場的出現,就是為了修補現今小朋友共通的問題,就是過度被「安排化」。小朋友的一言一行,該做甚麼不能做甚麼都是由家長掌控,很容易便失去童年應有的樣子。而冒險遊樂場的所謂「設施」,可能是某些機構不要的木板、車胎或建築物料,大家也不用擔心怎樣去「玩」,因為小朋友會自行發揮想像從中找到樂趣。當地更有冒險遊樂場協會並且在全國各地建立這類好玩的遊樂場,常去日本旅行的港人不妨帶小朋友去體驗一番,就會明白和香港遊樂場的好玩程度可以說是差天共地。

冒險遊樂場好處多

有風險是否就代表多意外?小朋友自身也會有本能,去避免一些顯以易見會傷害到自己的行為,以德國為例,曾有當地保險公司指出,意外發生在「安全」公園的比率更多。而且各種的冒險體驗都有助他們得益,例如在九歲前曾從高處跌倒,長大後有畏高症的比率較少;子女在玩樂過程中受小傷,長大後會減少患上各種恐懼疾病等等。

康文署遊樂場99% 滑梯不高於兩米

反觀香港的遊樂場,一直遭人詬病的原因就是單調無聊!而大部分香港遊樂場主要是由康文署管理,剩下的則是香港房屋委員會和香港房屋協會管理。

康文署的遊樂場截自2017年四月底資料,當時香港共有635個公共遊樂場,但當中99.2%的滑梯的高度都只有兩米或以下。一般而言,小朋友都樂於親近大自然,與水、植物、石頭和沙等大自然物接觸互動,但當時只有香港公園設有沙池供兒童玩樂,現在則多了有屯門的共融遊樂場。

用現成組件 千篇一律

如果大家有細心留意,相信不難發現香港的遊樂場設施都好像差不多,最大原因是廣泛採用符合國際認可安全標準的現成組件式遊樂設施,以確保高安全性和易於維修保養,不過缺點亦相當明顯就是設計千篇一律,不免單調乏味,難以吸引兒童玩樂。令不少市民質疑政府做法只是不求出錯,並無意欲做好!亦正因為康文署的遊樂場不好玩,造成現在不少家長要靠私營商場、Playroom去補足小朋友的娛樂。

而本港所有遊樂場對象雖是介乎2至12歲,但早前多個機構合辦的童話遊樂場計劃,邀請深水埗區小朋友去視察各區遊樂場並給意見,當中很多小朋友直言,自小學後便不再去遊樂場,因為實在太悶,完全不刺激。

