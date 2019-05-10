【母親節】因老公一句話而發奮　80後媽媽自創少糖無添加卡通饅頭

作為父母，最希望就是子女健康成長，無論衣食住行都盡可能給予最好的資源。80後媽媽Kista的兒子自小磅數相對較輕，為了讓他健康地增磅，Kista就從廚藝不佳到自己鑽研出自家配方，運用全天然食材製作出不同卡通造型饅頭。 攝影：鄧倩螢

Kista的大兒子天行出生時只有5磅8，雖然不是過輕，但由於父母都算是大碼體型，所以比較起來旁人都會質疑兒子是否吸取不夠營養。「我全人奶埋身餵，旁人就會話係咪你啲人奶唔夠營養？」於是Kista在兒子進入加固階段時，就開始想辦法令他吸收得更好。 當時天行特別喜歡吃麵包，不過市面上的麵包店為了讓麵包外型看起來更飽滿，會加入膨脹劑；讓包點看起來更亮白又會加入增白劑，所以Kista就不斷借書、上網搜集健康食譜。最後她花了約兩個月時間左試右試，自己鑽研出一條少糖、全天然、軟綿度剛好的饅頭配方。而不選擇西式麵包的原因是比例上比較多牛油和糖，她不希望兒子是「脂肪式增磅」。

丈夫一句說話激發動力 Kista稱丈夫廚藝非常了得，自己卻完全相反。她笑言自己因丈夫一句說話才會發奮圖強，「當時我做咗個紫薯饅頭畀仔仔，佢食咗一啖就冇食，我老公就講咗一句『你呢個係石頭唔係饅頭』。之後我就好嬲，叫自己一定要成功。」於是Kista每晚在兒子入睡後就做饅頭做到凌晨三四點。她第一個成功的製成品是一個比卡超饅頭，花了兩小時製作，然後1歲的兒子花了3分鐘就把它吃掉。看到兒子吃得如此起勁，令她有更大動力繼續製作饅頭。 材料全天然 造型令孩子吃得更開懷



Kista所用的材料包括有中筋粉、糖、酵母、橄欖油、全脂牛奶（可轉做無糖豆漿，無糖因為糖會加快酵母發起的速度，要做細緻造型的話就比較難掌握製作時間）。如果製成品不一定要有白色的話，可以用黑糖或蔗糖代替砂糖。而製作造型的「主角」－色素，Kista就採用7種由天然食用色粉：南瓜粉（黃色）、紅麴粉（紅色）、蝶豆花粉（藍色）、綠茶粉（綠色）、紫薯粉（紫色）、無糖可可粉（啡色）、竹炭粉（黑色）。

雖然用全用天然色粉的話，加入麵糰時又要更用力搓，比起用一滴人造色素要花的工夫更多，而且效果未必如人造色素般強烈，但為了小朋友吃得更健康，Kista仍然堅持使用天然色粉。而造型上，其實可以用畫筆畫上去，但感覺上就不夠立體，「小朋友食饅頭時好鍾意將眼耳口鼻用手搣出嚟食，係另一種娛樂」。的確，天行在訪問當天吃「蜘蛛俠」饅頭時，是先把一條條黑色麵條撕下來吃，再吃整個饅頭的。

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主張全手工 更了解麵糰變化

成功為兒子製作出造型饅頭後，有朋友鼓勵Kista將饅頭放在網上售賣。2017年2月開設了網店，又在市集擺賣，同年5月Kista就開始開班教授其他媽媽製作饅頭。「當時係全職媽媽，圈子好細，人生就得個仔，個人好封閉，開班教媽媽，可以同佢哋傾計，個人都開朗咗。」

Kista曾經上過一些麵包烘焙班，導師會用機器搓好所有麵糰，學員只需做最後裝飾的部分。這樣確實是節省了很多時間，但學員就不知道每一個步驟會令麵糰有什麼變化。所以Kista的烘焙班主張不用機器，學員們用手感受過後，回家就有一定的概念，更能自己掌握製作，不用每次都要上課。

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她指製作過程中最考工夫的是「滾圓」的步驟，「要花心機時間去練習，因為要好快咁滾到一個好光滑嘅圓形麵糰唔容易，滾滾下入面有空氣你唔知，外表上好似好靚，但蒸完先發覺造型失敗就會感到她可惜。」不過她指學員們的完成度都非常高，最重要是掌握到比例和造型。

自創多個款式 實用又美觀

除了有一個個獨立的饅頭，Kista也自創了「派對饅頭蛋糕」和「千層饅頭彩虹蛋糕」。她曾經參加過一些為幼兒慶祝生日的派對，所用的蛋糕通常都是翻糖蛋糕，拍照很美但幼兒們都不能吃下，頗為浪費。所以她就想起可以將一個個饅頭插在一個三層層架上，成為一個「派對饅頭蛋糕」，拍照後大人小朋友都可以吃掉饅頭，不現場吃的話又可以帶回家中翻熱再吃。

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另外當Kista看到市面上非常流行千層蛋糕，她又想起可以製作「千層饅頭彩虹蛋糕」。「見到蛋糕都可以一層層疊起，我又諗我啲饅頭可唔可以一層層疊起呢？我喺每層饅頭之間搽上唔同醬，做出嚟效果都唔錯，色彩繽粉小朋友都食得開心。」不過這樣更加考工夫，不像一個個獨立的饅頭可以有大有小，因為要疊上去，所以每個麵糰滾出來的直徑都要相同才可以做出千層蛋糕的效果。