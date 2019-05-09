【濕疹食療】劉小慧推蛋黃油紓緩濕疹　家長稱BB用後致皮膚發炎

前藝人劉小慧日前在其Facebook直播，親自示範製作「蛋黃油」為飽受濕疹困擾多年的好友紓緩痕癢和痛楚。有網民相繼效法製作，並稱確實有效紓緩痕癢，但亦有家長稱兒子塗了蛋黃油後發炎，須立即求醫。就此事，我們請教了中醫師和皮膚科醫生有關蛋黃油的功用。

劉小慧在直播中邀請丈夫蘇志威示範用猛火將蛋黃炒出油，當作藥油之用。她稱此方法是一位相識的中醫教路，《本草綱目》亦有記載，稱為「雞子油」。其飽受濕疹困擾的朋友 Carmen試用5日後，濕疹已得以紓緩。

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直播播出後，不少網民相繼效法製作「蛋黃油」，​歌手黎瑞恩、湯寶如及胡渭康亦在Facebook紛紛表示收到蘇志威夫婦親手製作的蛋黃油後。Facebook一些專賣嬰幼兒童用品的群組中，也有不少媽媽自製蛋黃油放上網賣，價格由$35-108不等，有不少網民查詢。有網民指製作時會冒出「大煙」、塗上蛋黃油後確實有效紓緩痕癢；亦有家長在家長群組內留言，稱在6個月大的小朋友臉上塗了蛋黃油後發炎，須立即求醫。

而劉小慧昨晚就再發文指，蛋黃油雖然有特殊效果，但在正統中醫學上不歸納為主流醫學，屬偏方，所以為曾在直播中指這不是偏方的說法道歉。她提醒大眾每個人體質不同，使用前要查詢中醫，擔心不慎使用會有嚴重後果。

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中醫：濕熱或燥熱型會有反效果

就「蛋黃油」此方，記者向兒科臨床經驗豐富的中醫師李國手查詢。李醫師說 :「本草綱目的確有記載蛋黃具有消炎殺菌功效，不過，蛋黃在古時價格並不大眾化，非人人可以負擔得起，而且有更多既普及又價格親民的藥材可以治濕疹。由於這個方法是將蛋黃大量炒製至出油，對於濕熱或燥熱型的人士，無論是小朋友或成年人也會很大機會出現反效果。」由於每個人的體質不同，李醫生建議家長用此方前，應向註冊醫生查詢。

可用花生油、土銀花

另外，李醫師建議初生小朋友可用花生油塗在患處。「因為花生油本身有驅風功效，同時有份滋潤皮膚，雖然花生並非任何人士皆宜服用，但如果套用在表面皮膚上，可有效控制皮膚表面的毒素。最好使用生榨的花生油，而食用的花生油也可。不過，花生油的缺點是對於花生敏感者並不適宜使用。」

中藥材方面，李醫師又建議可用「土銀花」，直接用半両土銀花，利用薄布或者茶包袋，再用熟開水浸住土銀花，放入雪櫃備用。家長可不時用棉花沾上土銀花浸過的水，然後塗抹在小朋友濕疹患處，初生嬰兒也可以使用。但有蠶豆症的小朋友不可使用。

西醫：未有實證証明安全有效

而皮膚科醫生陳厚毅就指，西醫角度暫時未有充足的醫學實證証明用蛋黃油紓緩濕疹是安全和有效。在所有材料都煮熟的情況下，未必會令濕疹的傷口感染，但如果有生雞蛋的成份，或有機會感染沙門氏菌。他指雖然蛋黃油使用的材料都是有機、天然、無防腐劑，但家長應該謹慎使用這些偏方，因為如果當中含有酸性物質的話，可能會刺激到傷口，一有發炎或其他不良反應必須要立刻停用。若要滋潤太乾的濕疹皮膚，他建議使用一些含有甘油、透明質酸等的產品，會更直接有效。陳醫生強調濕疹是一種長期病患，最重要是要做足補濕工夫以及使用刺激性低的產品。