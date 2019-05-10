【母親節繪本推介】抒發孩子對媽媽心情　利用圖書傳遞母愛

「孩子從誕生開始到成長的過程中，媽媽總不厭其煩、無時無刻在旁叮嚀孩子小心，若語氣再和緩一些，可能更能讓孩子接受，但無論如何，孩子總是能感受媽媽叮嚀中滿滿的愛意。」日本著名繪本作家宮西達也這麼說。 小朋友對父母的愛絕對不比父母付出的少，但礙於兒童最少要到10歲語言發展才能成熟，未能清楚表達內心自己對媽媽的愛，肥哥哥特別選出4本圍繞母愛的兒童圖書，讓孩子與媽媽在充滿溫馨的節日裡，可以互相訴說世上最真摰的愛。 圖片由受訪者提供

《最喜歡媽媽了》

圖片由受訪者提供 作者： 宮西達也

譯者： 劉康儀

出版社：小魯文化

適讀年齡：2至6歲親子共讀；7歲以上自己閱讀 溫柔的媽媽抱著可愛的小孩，畫面是多麼溫馨和唯美呀，可是……現實和想像總是有差距的！因為小孩的強項就是惹怒媽媽呀！面對著子女，「快！」、「不要這樣！」、「要說幾多次？」這些說話也是你的口頭禪嗎？雖然媽媽不完美，但感謝你喜歡像我這樣的媽媽呢。

《Mommy跟你說秘密》

《Mommy跟你說秘密》圖片由受訪者提供 作者： 妙蒜小農

出版社：妙蒜有限公司

適讀年齡：5歲至10歲 每個男生都是媽媽的小情人，媽媽有試過看著兒子，心裡百感交雜嗎？既期待他們成長，變得勇敢、有承擔，卻又害怕最可怕的那一天來臨，就是……有女生把他搶去了！這本幽默又溫馨的書，幫助媽媽與兒子傳達最甜蜜的內心話。

《媽媽，你會永遠愛我嗎？》

《媽媽，你會永遠愛我嗎？》圖片由受訪者提供 作者： 凱瑟琳．勒布朗

原文作者： Catherine Leblanc

譯者： 劉清彥

繪者： 伊芙．薩雷特（Eve Tharlet）

出版社：維京 兒女永遠無法想像媽媽對自己的愛有多深！ 「我做錯事的話，媽媽還會愛我媽？」 「當然！」 「如果我成績不好、很頑皮、長得很醜呢？」 「無論發生甚麼事，即使你令我生氣、難過、失望，我對你的愛都不會改變！」 在我們的文化中，往往較少將「愛」說出口，可是不要少看這句說話的力量，藉著這個母親節，大膽把愛表達出來吧！

《胎內記憶 為什麼我要當媽媽的小孩呢？》

《胎內記憶 為什麼我要當媽媽的小孩呢？》圖片由受訪者提供 作者： 左野加奈代

譯者： Choyce

繪者： 左野加奈代

出版社：小魯文化

適讀年齡：3至6歲親子共讀，7歲以上自己閱讀。 你相信小孩有出生前的記憶嗎？ 出生前我跟其他寶寶與天神在雲朵上，忙著我們出世後的準備工作，最重要是選擇我們要的媽媽，我一看到你便決定了，你就是我心目中最喜歡的媽媽，你知道為甚麼嗎？ 無論是你選擇我，還是我選擇你，我們的相遇就是一輩子最美好的緣份！