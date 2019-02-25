【繪本教育】過來人爸爸親身分享　家長應如何為子女預防欺凌

校園欺凌新聞近日不斷升溫，除了名校傳出疑似欺凌事件，馬鞍山一中學校內欺凌影片流出， KOL被踢爆曾經是學校的小霸王等等。其實校園欺凌事件一直存在，有些國家更有被欺凌者選擇輕生的不幸新聞。對兒童繪本十分熟悉的肥哥哥黃巧書（Conrad），育有分別6歲及8歲的女兒，對於近日香港的校園欺凌事件持續被揭發，他認為家長們應該為子女防患於未然，及早認識如何幫助孩子面對欺凌，對日後遇上相同事件時有莫大幫助，而繪本與圖書正好是家長向子女切入欺凌話題的良好契機。 攝：鄧倩螢 (部份為網絡圖片)

肥哥哥回想自己於求學時期亦曾遇上校園欺凌的「拳頭」，當時他有向大人求助，但得到的答案令他十分無奈。他說：「我記得他們跟我說：『不要理會他們（欺凌者），他們就不會理會你。』、『如果有事，要向學校投訴。』甚至曾經遇過老師跟我說：『他們（欺凌者）只是開玩笑，勿放在心中。』作為過來人，知道這些建議未必是最有效的解決方法。」

回想當時被欺凌的日子，肥哥哥仍然印象深刻。「每天上課鐘聲一響，我便提心吊膽祈求今天自己不是被針對的對象。每個上學日，我要面對欺凌者的兇惡，旁觀者的冷漠，度日如年的過日子。好不容易，我才能走過心裡陰霾，來到今天。」

故此，他特別選出一些關於校園欺凌的繪本，希望家長或老師能與小朋友開啟這個話題，教導小孩如何面對欺凌事件，亦絕對不能讓子女成為欺凌者或幫兇。

為家長提供建議 1.《我不一個人忍耐！不要被霸凌打敗》

出版社：小天下

作者：嶋崎政男 適合對象:初小至初中學生 一本比較完整討論欺凌事件的繪本，以具體的場景探討『欺凌者』、『被欺凌者』和『假裝沒看到的人』的心態以及應該如何面對欺凌的場面。讓讀者了解在大人眼中，欺凌可能是一樁小事，但在小朋友的世界，可能是每刻磨滅自信的大事。我很欣賞這本書的原因是作者會給大人適當的建議，應該用怎樣的心態及說話與小孩並肩面對欺凌事件。



提供多個欺凌場景的小練習 2）《別找我麻煩：37個幫助孩子勇敢面對霸凌的好對策》

出版社：親子天下

作者：蘇珊.艾考芙.格林 適合對象:初小至初中學生 這本書以故事及不同程度實戰方法，讓小孩透過不同的小練習，慢慢突破自身的心理關口。例如：學習有自信地表達自己感受，以及在腦海中想定一些對霸凌的回應對答。即使未必每一個練習也能夠短時間完成，但相信從這些方法當中，讀者可以在過程中認識自己。另外，肥哥哥亦建議可以配搭另一本同系列的《我不再害羞了： 42個練習克服畏縮》學習如何增強社交能力。

教孩子從多角度看欺凌 3）《終結霸凌系列》(一套三冊）

《遇見霸凌，我要裝作看不見嗎？》

《我被霸凌了，怎麼辦？》

《其實，我不想霸凌別人！》 出版社：大穎文化

作者：孔繁璐 適合對象:初小至初中學生 此系列每本均以欺凌事件的不同角色-欺凌者、被欺凌者、旁觀者-出發，以不同的故事作主軸，讓讀者更能投入理解為何旁觀者不敢作聲！為何欺凌者要欺凌別人為樂！為何被欺凌者不敢反抗！透過這系列的繪本，可以問孩子在學校的情況，與他討論如發生這個情況該如何面對。