【母親節】用紙皮親手造玩具屋、停車場　媽媽：希望兒子相信雙手

經常從網上看到外國一些父母，利用紙皮或環保物料製作玩具給孩子，然後拍下小朋友暢玩的有趣模樣，從沒想過這件事卻在香港發生了。走入媽媽Natalie的家中，就立即童心爆滿，小屋、車子、迷你廚房，還有兒童打掃工具，統統都是由她一手一腳製作出來！她2歲多的兒子Theo看到了客人到訪，還走入他的小屋Café為記者和攝影師煮出咖啡和海鮮意粉，相當不得了！ 攝影：龔嘉盛

Natalie的首件嘗試是左下角的Busy Box，從此開啟手作魂。 經常在網上看到外國製作紙皮滑梯、恐龍、廚房，也會非常欣賞父母的心思，讓小朋友擁有了獨一無二的玩具和童年時光。不料本地也有一位手作達人媽媽Natalie，在兒子1歲時先試製了一個木造的Busy box，2歲時更是送上一間「屋」、一架「車」，實在太令人羨慕了。 現為全職媽媽的Natalie並沒有修讀過美術，以往的工作也不曾接觸過DIY手作，當記者驚嘆她製作的房子不但連木紋都是親自畫上，更設有簷蓬、天窗、可開關的大門，入面還有個自製的迷你廚房；而她另外製作給兒子Theo的紙皮的士，車尾箱可以打開之餘，連「空車燈」都準備好，像真又仔細，Natalie爽朗地笑說：「我以前是不是浪費了美術才能？哈哈，我有小朋友後就爆發小宇宙！」

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利用飲管和通粉，又是一個玩具。（受訪者提供圖片） 收集家中廢物 創出自製玩具 Natalie說在懷孕時已留意外國父母為小朋友親手製作玩具，一直心思思想實行。她不斷上網查看，發現不少外國父母不吝分享製作心得，於是她決定製作一個Busy box做兒子的1歲生日禮物。這份禮物Theo爸爸也有幫忙，用木製成箱子，再網上購入各類型的鎖頭、門鐘等，還有輪子和繩子，希望那時開始對萬事好奇的Theo動動手指頭。「不過可能當時他還小，很快就沒有興趣。」Natalie並沒有因此灰心，更由此開啟了她的「手作魂」。 「每次翻到一些紙皮、垃圾，我就想有什麼可以造出來。」她在家中曾翻出一些即棄的膠匙羹，就和Theo玩分豆子；找到一些飲管，就拿出一個盥盤水隔插上飲管，再叫兒子把通心粉穿上去；有些大小不一的空瓶子，就請兒子幫忙配對；找到一個童裝鞋盒，更變出一個便攜式停車場！

給兒子的遊戲，不一定要很大件、用很多時間整，其實在小朋友眼中，什麼都是玩具。

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下雨天小遊戲分享：

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媽媽做人肉紅綠燈，過馬路的遊戲可以玩好多次。 Natalie也曾買過玩具給Theo，「但愈益智的玩具，他就愈快玩厭」。有時看到一些昂貴的玩具，也怕買了回來不獲兒子青睞，最後淪為簇新的廢物。不過，用廢物、紙皮製作玩具，反而令Natalie少了憂慮，即使兒子不愛玩，也至少不肉痛。「有時，我只是用畫紙畫了個斑馬線，用紙皮捲了一個紅綠燈，他就可以玩幾百次過馬路。」她笑說：「我覺得悶了，他還可以繼續玩下去。」 透過遊戲，她也更了解兒子。「Theo很守規矩，玩玩具也很斯文，所以玩具一般都保存得很好。他有次玩平衡車，遇到一盞不停轉紅轉綠的交通燈，別的孩子全都不理直衝，只有他每一步都遵守紅燈停、綠燈走。」她見兒子遠遠落後，有想過不如叫他別理會假的紅綠燈，但最後也忍住了，尊重兒子心中的原則。 兒子愛下廚 決定送大禮 到了兒子快2歲生日，Natalie更有一個大膽的想法：造一間屋給兒子。她收集了不少紙皮，趁兒子睡了就開工，嘗試用塑膠彩上色，慢慢搭建心中的小屋。「我很多細節都想做好，最後屋子花了差不多60小時去造。造到一半，Theo經常跑了進去，我就打算造一個的士來『牽制』他，但我又太想造好的士，結果一次造了2件大玩具。」她說。

一個鞋盒，一變就是迷你停車場。 要數Theo最喜歡的就要數紙皮製的多層停車場，更有一部升降機，「只是剛巧有個長形的紙盒，又有一個保鮮紙用剩的捲軸，就不如試造一部升降機，哈哈！」Natalie分享說，她為了令停車場更像真，曾細心留意停車場地上的箭咀是怎樣畫、標誌又是怎樣的，最後用膠紙和Marker就完成了。材料順手拈來，但成品卻得到Theo滿滿的歡心。 「有次我聽到Theo跟人說：『呢啲係我媽媽整。』，我發現原來佢分到哪些玩具是我造給他，我就覺得好值得！」媽媽付出的背後，想要的不是一聲「道謝」，只是兒子看得到、玩下去，便已經最好的禮物。問媽媽有沒有什麼是想透過玩具讓兒子學習得到，答案並非是訓練小手肌、學做家務或數字顏色等，「我希望他相信一雙手可以做到很多事，媽媽我沒有讀美術也可以靠一雙手造出玩具，他也可以做到不同的事。另外，就是希望他學會珍惜。」Natalie期待着，當Theo再長大一點，便能母子倆一起做手作，想必也是一段難忘的親子時光呢！