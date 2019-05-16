【親子好去處】登記暢玩玩具圖書館　周末35個博物館免費開放

炎炎夏日，周末最好還是留在室內吧！由即日起到5月底，只需用電話登記，就可以免費暢玩「玩具圖書館」的「礦場歷險」；適逢本周末是「香港國際博物館日」，帶小朋友去不同的博物館增廣見聞，相信是最好的親子好去處！
（Playright專頁圖片）
智樂Playright營運的「遊戲在圖書館」急召「小礦工」！只需打電話登記，就可以免費到「礦場歷險」體驗玩樂、開心勞動。任務包括跳上越礦車，拉着纜繩緩緩前進，運用手力運載貨物！還需要小朋友的耐力，去運送礦石；最後，就需要把巨型的積木，用來建設，感受萬丈高樓平地起！而星期六、日，積木更會換上七彩顏色，任由小朋友發揮想像。
日期：即日起至5月31日
地點：香港中央圖書館2樓玩具圖書館
對象：幼兒至8歲小朋友及其家長
每節45分鐘至1時45分鐘（詳見下圖），每節名額40位
參加方法：在使用服務六日前親臨玩具圖書館或致電2921 0386 預約，每人每日可預約一節。
「幻彩燈箱動手做」（香港歷史博物館網頁圖片）
今個星期六、日是香港國際博物館日，全港近40間博物館和文博單位會於2日或其中一日免費開放（專題展覽及收費節目除外），當中也包括私人及大學營運的博物館。除了耳熟能聞的香港科學館和太空館外，不妨到訪其他博物館和參與他們的特備節目吧！
部分博物館日的特備節目：
日期：5月19日（日）
時間：2:30 – 3:30pm（第一節）、3:30 – 4:30pm（第二節）、4:30 – 5:30pm（第三節）
地點：「香港故事」展區四活動室
名額：每節15人，先到先得，額滿即止
費用：全免
語言：粵語
報名：活動於開始前15分鐘接受報名
日期：5月18 及 19日 （六、日）
時間：14:00-14:15 / 14:30-14:45 / 15:00-15:15 / 15:30-15:45 / 16:00-16:15 / 16:30-16:45
內容：活動將在海事訓練學院學生協助下進行。參加者將選擇操控各式貨運船舶，再利用學生提供的提示，確定船隻進入港口的條件與航道，親身領略香港航運業的工作概況！
報名：每節時間為15分鐘，即場報名
（展城館圖片）
日期：5月19日（日）
時間：3:15 – 4:30pm
地點：展城館3樓會議室
名額：25人
報名：免費即場報名參加，先到先得
其他參加「2019香港國際博物館日」的博物館及文博單位：
‧油街實現
‧香港中文大學賽馬會氣候變化博物館（只於5月18日開放）
‧東華三院文物館（正閉館翻新）
‧香港藝術館（正閉館翻新）
‧香港海防博物館（正閉館翻新）
‧文物修復辦事處（不對外開放）