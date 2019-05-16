【親子好去處】登記暢玩玩具圖書館　周末35個博物館免費開放

炎炎夏日，周末最好還是留在室內吧！由即日起到5月底，只需用電話登記，就可以免費暢玩「玩具圖書館」的「礦場歷險」；適逢本周末是「香港國際博物館日」，帶小朋友去不同的博物館增廣見聞，相信是最好的親子好去處！

（Playright專頁圖片） 智樂Playright營運的「遊戲在圖書館」急召「小礦工」！只需打電話登記，就可以免費到「礦場歷險」體驗玩樂、開心勞動。任務包括跳上越礦車，拉着纜繩緩緩前進，運用手力運載貨物！還需要小朋友的耐力，去運送礦石；最後，就需要把巨型的積木，用來建設，感受萬丈高樓平地起！而星期六、日，積木更會換上七彩顏色，任由小朋友發揮想像。 日期：即日起至5月31日 地點：香港中央圖書館2樓玩具圖書館 對象：幼兒至8歲小朋友及其家長 每節45分鐘至1時45分鐘（詳見下圖），每節名額40位 參加方法：在使用服務六日前親臨玩具圖書館或致電2921 0386 預約，每人每日可預約一節。

香港海事博物館「進港了！巨型棋盤遊戲」

日期：5月18 及 19日 （六、日）

時間：14:00-14:15 / 14:30-14:45 / 15:00-15:15 / 15:30-15:45 / 16:00-16:15 / 16:30-16:45

內容：活動將在海事訓練學院學生協助下進行。參加者將選擇操控各式貨運船舶，再利用學生提供的提示，確定船隻進入港口的條件與航道，親身領略香港航運業的工作概況！

報名：每節時間為15分鐘，即場報名

其他參加「2019香港國際博物館日」的博物館及文博單位：

‧香港歷史博物館

‧香港科學館

‧香港醫學博物館

‧饒宗頤文化館

‧上窰民俗文物館

‧稻鄉飲食文化博物館

‧三棟屋博物館（香港非物質文化遺產中心）

‧李鄭屋漢墓博物館

‧香港太空館

‧香港電影資料館

‧香港文物探知館

‧屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心

‧葛量洪號滅火輪展覽館

‧孫中山紀念館

‧羅屋民俗館

‧茶具文物館

‧香港賽馬博物館

‧香港懲教博物館

‧美荷樓生活館

‧香港浸會大學孔憲紹博士伉儷中醫藥博物館

‧香港大學許士芬地質博物館

‧香港中文大學文物館

‧香港教育大學——香港教育博物館

‧警隊博物館

‧香港大學美術博物館

‧保良局歷史博物館

‧香港視覺藝術中心

‧油街實現

‧香港鐵路博物館

‧漁農自然護理署獅子會自然教育中心

‧HKDI Gallery

‧亞洲協會香港中心

‧香港中文大學賽馬會氣候變化博物館（只於5月18日開放）

‧東華三院文物館（正閉館翻新）

‧香港藝術館（正閉館翻新）

‧香港海防博物館（正閉館翻新）

‧文物修復辦事處（不對外開放）