【減肥食譜】為食媽媽介紹不捱餓瘦身法　自製甜品下午茶

大家都知道甜品是減肥的大敵，對減肥期間的女士來說，最難忍的誘惑非甜食莫屬。為食媽媽Candy在減肥時，最大的恩賜是「低糖瑪利餅」，但愈抑壓不吃甜卻愈想吃。她說：「我每日都要吃下午茶，包括減肥期間，不吃甜食好難集中精神工作；但每天只吃低糖瑪利餅又真的很悶，加上有時壓力大，就會非常想吃Comfort food。」Candy笑說如果因為減肥要犧牲原本很喜歡吃的食物，生活何來趣味呢？

Candy不時在社交平台分享不同美食，女女幸兒最有口福。（圖片由受訪者提供）

今次Candy選了低糖、少油版的Pancake及很多人喜歡吃的香蕉製作蛋糕，只要跟著步驟，連減肥人士、小朋友也可以吃。「Pancake會帶給人一種幸福感，而且做一款健康的Pancake，當慰勞一下自己，大人小朋友可以一起吃，也會很開心。我以前也經常造香蕉蛋糕，即會加很多牛油和糖，我和女兒都好喜歡吃香蕉，如果有吃過香蕉蛋糕的人就知道，超濃的香蕉味也是其中一種comfort food，為了減肥時也可以能吃，所以就製作一款減肥版，其實弄東弄西，都是想減肥條路更持久易行。」