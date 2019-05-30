【咪蝦你老豆】托住上攬住落　兩父子挑戰10米高空繩網！

繩網陣、攀爬管道、平衡木等設施，相信很多大人小孩都在playroom體驗過，但驚險刺激，既可提升自信心，又能增加凝聚力的「高結構歷奇活動」，大家又夠膽挑戰嗎？今次Peter仔與大佬Bee就攜手挑戰兩個高達十米的關卡！ 場地提供：挪亞方舟跨越奇園 拍攝協助：香港基督少年軍臻訓中心

源於軍隊訓練的歷奇活動大致可分為「低結構」和「高結構」，低結構是指項目設施高度低於14尺（約4.6米），參加者毋須使用輔助器材或防護協助，亦可徒手完成。而高結構則是指設施高度超過14尺，並需要鋼纜來建構保護系統，參加者活動需要用到攀繩、安全帽等輔助器材，同時要有教練從旁指導。

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因為離地甚高，而且並沒有太多用作平衡或借力的設施，爬到半空時容易失去平衡，因而需要極大的勇氣。在跨越心理障礙時，參加者亦能獲得龐大的滿足感。除了個人挑戰，亦有團隊合作關卡，從中增加隊員的互相。

香港有不少機構提供高結構歷奇活動，今次Tangs Up Family所到的是由香港基督少年軍臻訓中心經營、位於挪亞方舟的跨越奇園，場內的關卡多近20個，教練會因應參加者的能力調整難度，另外活動區位於青馬大橋底下，爬上頂點後可以邊享受涼風和欣賞海景，既刺激又寫意。

高空繩網活動需要預約及需最少20人参加，爸媽們有興趣的話可相約一起組團參加，詳情和收費可從以下方法查詢。

電話：3411 8811

網頁：https://www.noahsark.com.hk/tra/adventureland.jsp