【兒童增高】按摩「生長板」有用嗎？脊醫、中醫分享孩子長高法

孩子長得高不高，與遺傳因素有很大關係。不過，想用「外力」幫助孩子快高長大，也不是沒有辦法。網上流傳各種方法，都是希望讓孩子多高幾寸，例如是聲稱韓國父母會用上的「按摩生長板」，記者請教過脊醫和中醫辨別真偽，他們也分享了其他增高方法，鼓勵爸爸媽媽一試！

何梖榮註冊脊醫。 網傳韓國有個為孩子的增高方法，指在睡前為孩子按摩腳板的「生長板」，不但可以幫助孩子長高，還可以透過肢體上的接觸，安撫小朋友的情緒，又指刺激生長板有助促進血液循環和新陳代謝，預防生長痛云云。 脊醫：充足睡眠 多長高激素 記者向脊醫查詢此法的功效，何梖榮註冊脊醫指聽過坊間有此說法，家長假如相信這些說法也可以嘗試，但沒有臨床的研究或數據顯示這個方法一定有效用，不過做了也未看到有何副作用。 何脊醫認為，想要小朋友長高需從睡眠、飲食和運動入手。「在睡覺的時候會產生刺激長高的成長激素，因此建議小朋友有8至12小時的充足睡眠。」而飲食均衡、吸收足夠的水份、補充鈣質和每日30分鐘運動也能刺激到骨骼成長。「若懷疑小朋友的身高比正常速度慢，家長或需帶他們求醫。」何脊醫說。

而更多時候，小朋友矮小未必是因為生長速度慢，而是其寒背、頭向前傾的姿勢令他看起來矮小，令家長誤會了他長得慢。「當矯正了姿勢，立即就會高了。」

多做運動、多曬太陽有作用。（VCG圖片） 中醫：多曬太陽有幫助 謝嘉雯中醫師指，除了先天因素，後天也有不少原因影響小朋友的身高。例如小朋友在飲食上，出現「厭食、積滯無胃口、便秘」等脾胃虛弱的症狀，影響他們的營養吸收，有礙身高發展。 另外，中醫亦認為晚上是人體生長激素分泌旺盛之時，因此晚上熬夜、易醒難寐，令肝、脾、腎等與生長關係密切的臟腑得不到充足的濡養和休息，便不能有效促進成長了。有些孩子因為濕疹、皮膚病等引致痕癢難眠，也會影響休息和生長，積極治療方為上策。 要小朋友長得高，中醫建議多進行戶外活動，多曬太陽，幫助鈣質吸收。謝醫師指，伸展運動如打羽毛球、籃球、游泳等運動都能促進骨骼生長。而曬太陽則可驅除常吹冷氣的寒濕之邪。「小孩發育時像是小樹苗，運動有助陽氣升發，身高自然蒸蒸日上！」謝醫師說。

大人先用雙手拇指及食指,，夾起腰椎兩旁的皮膚、肌肉，拇指往前推。（謝嘉雯中醫師提供圖片） 中醫教用「捏背法」 父母假如想助孩子一把，也不是沒有方法，謝醫師教一招「捏背法」。 人體背部的正中脊椎為督脈，督脈的兩側為足太陽膀胱經的循行路線。此經絡循行路線分佈了很多組背俞穴;背俞穴是指人體五臟六腑之氣輸注於腰背部的腧穴;如肺俞、心俞、肝俞、脾俞、胃俞、腎俞等。 捏脊可以疏通經絡，健脾胃、強肺氣，達到調整臟腑的作用。國內很多研究均發現「捏脊法」對小孩食欲不振、消化不良、腹瀉、疳積、反復感冒、睡眠不安等有很好的療效。因此「捏脊法」不是直接增高，而是透過改善臟腑功能來促進長高。