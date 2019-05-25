【親子教養】分清玩樂與學習的界線　手作媽媽讓孩子在失敗中成長

做功課、溫習、上興趣班……家長經常叮囑孩子專心一點，字要寫得整齊些，寫太歪便要擦掉重來；練習樂器時音要彈準一點，好趕上進度參加考試。爸媽們總在監督孩子要時時刻刻認真，但人生除了認真，就不能有隨意而行的時候嗎？ 很老土的說句，媽媽Irene認為做人就如拉橡筋，不能總是扯得緊一緊，她利用手作，和生活中的細節，讓兒子Hilton學習在不同的時候轉換認真或隨意的態度，也讓兒子在失敗中成長。 攝影：鄭子峰

看到這畫面，記者腦中只有三個字：勁開心！ 「我們去執花啦！」快6歲的Hilton今天份外雀躍，因為他能早一點從幼稚園放學，跟媽媽Irene一起做訪問。走進九龍公園，Hilton拿著小鉗子東跑西跳，一時在路中間彎身細看，一時在花糟旁蹲下，鉗起大大小小的落花枯葉，判斷是否適合用作壓花。「哇有蟲呀！」「呢朵好靚呀！」3個大人就跟在他身後讓他帶領我們發挖驚喜，Irene只是間中提醒他只能拾、不能擠花。不消半小時，Hilton已經收集到一小盒材料，買了蘋果批便回Irene的工作室繼續下一個步驟。 Irene在8年前開始研習植物的可塑性，開設手作品牌Present Present把壽命有限的花朵製成乾花飾物，為客人製作具紀念性的作品，同時也作為自己紓壓的方法。Hilton出生後，便慢慢把他帶進自己的繽紛世界。「開始時只是推著嬰兒車帶他到公園看看花草樹木，長大一點後便一起執花，至他開始看書時，便教他做壓花書籤，或做些黏貼拼畫。」Irene表示幼兒的專注力時間短，容易被其他事物帶走注意力，要讓他享受手作的樂趣，除了步驟上要循序漸進，時間安排上也要慢慢遞增，例如剛開始時就只做10分鐘，而且只進行一個步驟，及後逐漸增長時間和添加內容，而且物料方面也要不時轉換，讓Hilton保持新鮮感，「其實獎與罰都要配合年紀，以3歲來說，可能罰站3分鐘對小孩來說已非常漫長，不可能罰10分鐘。」

與Hilton一起做自己喜歡的手作，是Irene很珍貴的親子時間，後來發現過程中能讓Hilton體驗失敗。手作過程總是充滿變數，首先並不是每次都能拾到適合的花葉；收集材料後，要把花葉放在烘乾夾再放進微波爐烘乾，但烘乾時間難以拿捏，漂亮的花朵被燒焦是常有的事；烘乾後便要用鉗子鉗起，但烘乾後的花葉薄脆如蟬翼，即使已小心翼翼還是有夾斷的機會；還有之後的上色、黏貼，每一個步驟都難以確保一定成功。 「唉哋，夾壞咗！」Hilton向媽媽求救。「咁有無方法可以整返好吖？」然後Hiton決定改用另一片葉子。

「啡色畫得唔靚。」轉眼Hilton又遇到另一個障礙。「唔緊要啦，畫住其他地方先啦。」

+ 5 + 4 + 3

Hilton原本覺得中間的啡色塗得很醜，但做著做著，便變成十分滿意的效果。 面對Hilton的求救，Irene從容不逼地引導Hilton用其他方法繼續進行，而非立即補救，製造機會讓他不斷嘗試，讓他在錯誤中成長，「當效果不如理想時，小孩都會想『重來』，但比起用新的畫紙重新再畫，我會希望他先完成這『半失敗作』，又或讓他先冷靜一下。」回想剛才在公園拾花時，Irene也沒有設下框架，走哪邊、拾多少、拾花還是葉、甚麼顏色，也一一讓Hilton決定。而Hilton也整去哪就去哪，從沒有問媽媽下一步讓做甚麼。 隨意有時，認真有時

看到Irene如此隨意，記者不敢狐疑Hilton會否因此養成馬虎求其的性格，做功課或溫習時也常常把「無所謂啦」掛在口邊，Irene認真地回應：「不會，我會讓他知道甚麼時該認真。」Irene表示家中Hilton有兩張專屬桌子——功課枱用來溫習做功課，坐上有背靠的椅子便要坐直認真溫習，桌面亦要保持整潔；另一張創作枱則較為色彩繽紛，用的小圓椅，方便Hilton玩樂時郁動身體。在兩張功能不同的桌子影響下，Hilton學習到調整不同的心情，也能分辨甚麼時候要認真，甚麼時候可隨心，「對於小孩，不能每件事都處理得太繃緊，這樣會讓小孩有『我咩都做唔好』的想法。有些位置需要幫他拉緊，有些情況則可讓他放輕鬆來。」 記者又問如果Hilton寫字太東歪西倒，會不會要他擦掉重寫呢？Irene表示會讓他決定，又或讓較為「權威」的老師做決定：「我會他要不要擦，如果他覺得已寫得很整齊、不需要便不擦，留待老師批改。比起由父母擦掉讓重寫，老師的決定會較讓小孩心悅誠服，爸媽們可做嘗試把跟功課的責任交給老師。」