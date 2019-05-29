【女仔玩STEM】全女班、砌機關　連續4年代表香港出戰世界賽

玩STEM、玩積木，一直予人感覺是男孩子的強項，其實女仔都一樣得！福榮街官立小學連續4年在「香港機關王競賽」之中奪得為港出戰的機會，而參賽隊員全由女孩子組成！為了砌出全副「機關」，她們從認積木、學習機關原理，更花了很多時間重複又重複地練習，突顯出「巾幗不讓鬚眉」的氣魄。 攝影：鄭子峰

林老師（右）和今年參加「香港機關王競賽」的隊伍。 每個小朋友都喜歡砌積木，但能夠用積木砌出各種機關，還要追求準繩和速度，重複地去砌出同一組積木機關，就未必人人能夠做到。當大家以為STEM和積木多是男孩子玩意時，連奪4年「機關王競賽」代表香港出賽資格的福榮街官立小學參賽隊伍，幾年來卻都是「全女班」。今年她們也奪得了香港賽事的冠軍，即將赴台參加國際賽事。 「全女班」全是偶然 負責老師林桂傑笑言，全找女孩子參加比賽絕對是偶然，「因為我們採『師徒制』，女孩子很自然地又找下一屆的女孩子，彷彿變了一個傳統」。走進了她們日常練習的活動室，已被一座大型積木機關所吸引，由逾20組含不同科學原理的部件所組成，再由一個小球貫通，隨着小球滾動而觸發不同機關，引導小球達到終點。機關王競賽的評分就是看機關的原理、創意、穩定性、流暢度，並要在限時內把整座機關從零砌出來。

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「機關王競賽」用上的積木較為獨特，所以要記熟積木，才能活用自如。 競賽上所用的積木，設計獨特，當新隊員加入時，首先就要記好不同的積木類型，然後由淺至深地學會不同原理的機關。「我們一般會先按師姐的機關去試砌，再試在限時內砌出，明白原理後有時會自創一些機關，或是想辦法增加機關的穩定性。」六年級的隊員李思恩說。有時，她們一下課來練習，研究一個機關可能就砌上幾天時間。 訪問期間，有小師妹弄不明白一個機關的操作，重複又重複、拆了又砌、砌了又改，過程中其實不只需要運用腦袋，耐心和專注力亦是缺一不可。「一個傘型機關，我就學砌了2天。」五年級的隊員黃柏芝說。而一些較複雜的機關，就需要更大的耐性和克服過程中的挫敗感。

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林老師對女孩子的指導，也毫不手軟，句句一矢中的。 用一年準備比賽 全靠耐心、毅力 而準備競賽就要用上整整一年的時間，而且要首3名才能獲得代表香港出戰的機會。「首3名的分數一般都相當接近，萬一有少許出錯，可能就會錯失勝出機會。以往是只有首名才有出戰外國的機會，現時是首3名，但她們都會想贏。」林老師說。 雖然是面對着女孩子，在預備比賽的過程中，林老師的指導也毫不手軟。在一次的預習之中，女生們稍有出錯，慌忙補救的舉動完全逃不出林老師的眼睛，事後被一一指出，並嚴厲地要求她們注意和檢討。女生們認真地聽着，看得出要戰勝比賽的決心，「因為只要有一個地方不慎、漏了一步，一年的心血和時間就白白浪費了」。 女生玩STEM與男生有何分別呢？柏芝認為，女孩子會較為細心，較着緊有沒有遺留任何步驟。四年級的徐巧怡則認同男孩子力氣大、意志力也強一點，但女生的表達能力好，在比賽時面對評審的提問，也能完整表達。五年級的吳欣覺得自從練習了「機關王」，對思維訓練和手力皆有進步。

限時內絲毫不差地砌好整座機關，需用一年時間去預備。 連續4年贏得代表香港資格 今年她們以「海盜船」為主題，再次贏得香港區高小組的比賽，即將在暑假出戰「世界機關王大賽」，期望繼續為港爭光。幾位小女孩對賽果也非常滿意，同時也很是感動。巧怡說：「其他學校的隊伍都只是得四個同學參與比賽。但是我們有每一屆的師姐陪住我們，她們是我的最強後盾，令我們不會害怕。」隊員都非常感謝林老師的支持和帶領，柏芝也坦言當時喜極而泣：「我們在比賽中配合得宜，做好時間管理、大家互相關照、互相幫忙，讓我覺得自己並不是孤身奮戰！」