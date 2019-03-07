【STEM】可在家玩的有趣科學小實驗：蘇打粉＋這東西原來會……

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用小蘇打（蘇打粉）製造泡泡會產生什麼樣的化學反應呢？

小蘇打通常是白色，醋是透明的，為了讓實驗更有趣，我們可以在裡面加一點顏色喔！

蘇打粉＋醋的結果↓↓↓

為了讓實驗更有趣，我們可以在裡面加一點顏色喔！（KidsPlay親子就醬玩提供）

加入材料的順序有關係嗎？如果希望反應越大越好，應該把小蘇打加入放醋的容器，還是把醋加入放小蘇打的容器？還是完全沒有差別？

【先猜猜看：你覺得把小蘇打加入醋，還是把醋加入小蘇打的反應比較大？】

做實驗時必須注意的事：

請記得，唯一改變的因素是加入材料的順序，其他因素必須維持不變！

• 你每次要加入多少小蘇打？

• 要加入多少醋？

實驗資料：

• 你要怎麼測量反應的大小？

• 你從實驗中學到了什麼？

• 實驗中出現什麼狀況？

• 你覺得為什麼會這樣？

五歲的瓊把¼杯的醋，加入裝著2大匙小蘇打的塑膠杯，同時把2大匙小蘇打，加入裝著¼杯醋的塑膠杯。哪個反應比較大很難分辨，但他覺得把小蘇打加入裝著醋的塑膠杯的反應比較大。他想用不同量的小蘇打和醋再試一次，看看會是什麼狀況。

【進階程度】

你對把小蘇打加入醋、或把醋加入小蘇打還有什麼疑問嗎？設計一個實驗來解答你的問題。

《科學小實驗，思辨大發現：好奇小孩的100種趣味遊戲，激發孩子與生俱來的創造力！》書本封面（KidsPlay親子就醬玩提供）

◎ 資料提供

《科學小實驗，思辨大發現：好奇小孩的100種趣味遊戲，激發孩子與生俱來的創造力！》

出版社：大好書屋

作 者：艾希亞・希特羅

譯 者：甘錫安

★激發孩子與生俱來的好奇心！

★透過實驗培養解決問題的能力！

★誘發科學思考的思辨力！

學習科學的重點不是背誦理論、記憶公式，而是 從觀察現象與動手實驗開始，並且學著記錄、發問、思考，還有嘗試犯錯，從錯誤與意外中學到經驗、發現真相。

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【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】

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